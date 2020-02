Selskabet bag Heinz-ketchup tager skridt frem efter rædselsår

Efter et kæmpe underskud i 2018 har Kraft Heinz leveret overskud i 2019, men direktøren er stadig utilfreds.

Den amerikanske fødevarekoncern Kraft Heinz slog et kæmpe hul i jorden i 2018, der bød på et stort milliardunderskud, men i 2019 er udviklingen vendt til det bedre.

Kraft Heinz kommer ud af året med et overskud på 13 milliarder kroner.

Det viser regnskabet fra koncernen, der er kendt for blandt andet Heinz-ketchup og Philadelphia-smøreost.

Regnskabet for 2018 var lidt af et mareridt for Kraft Heinz.

Selskabet foretog nedskrivninger på over 100 milliarder dollar - blandt andet på varemærkerne Kraft, som tæller ketchup og dressinger, og Oscar Mayer, der er kendt for hotdogs, bacon og skinke.

Nedskrivningen gav et massivt underskud på 70 milliarder kroner. Selv om 2019 atter viser overskud, betegner administrerende direktør Miguel Patricio udviklingen som skuffende.

Koncernens salg dykkede i årets løb med cirka ni milliarder kroner til 171 milliarder kroner.

- Vores turnaround vil tage tid, men vi forventer at lave store fremskridt i 2020, der kan lægge et solidt fundament for fremtidig vækst, siger han i en kommentar til regnskabet.

Kraft Heinz henter langt størstedelen af sine penge på det amerikanske marked.

Over det seneste år salget dykket i USA, og det samme billede har gjort sig gældende i Canada, Europa, Afrika og Mellemøsten samt regionen "resten af verden".