Selskabers patentansøgninger holder højt niveau trods corona

Der blev sidste år indsendt 2404 danske patentansøgninger, hvilket er 11 færre end rekordåret 2019.

Det er et højt niveau, skriver Patent- og Varemærkestyrelsen, der hører under Erhvervsministeriet, i en pressemeddelelse.

Ifølge direktør Sune Stampe Sørensen spiller innovation en afgørende rolle for Danmarks vej ud af pandemien.

- Selv om vi endnu ikke kender de fulde konsekvenser af coronapandemien og ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske de næste måneder og år, så er det glædeligt, at danske virksomheder fortsat har et højt niveau af innovation.

- Det indikerer, at der er en stærk innovationskraft i Danmark, siger han.

Den enkeltstående danske virksomhed, som søgte om flest patenter, var Novozymes, der er noteret på børsen i København.

Selskabet, der producerer enzymer til blandt andet vaskemiddel og føde- og drikkevarer, indleverede 121 patentansøgninger. Det er dog 22 procent færre end i 2019.

Herefter fulgte de vindmølleproducenten Vestas og medicinalgiganten Novo Nordisk. Begge selskaber indsendte dog også færre ansøgninger end året før.

Når der måles på antallet af ansøgninger per indbygger, er Danmark det tredjemest innovative blandt EPO's medlemslande. Sidste år blev indsendt 410 ansøgninger per million indbyggere.

Der er dog et stykke vej op til Schweiz på førstepladsen. Her var sidste år 966 ansøgninger per million indbyggere. I Sverige på andenpladsen var der 434 ansøgninger.

EPO er verdens førende myndighed inde for patentsøgning. Organisationen har hovedsæde i den tyske by München.