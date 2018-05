Selskab dropper afgift: Snak bare løs på mobilen i Tyrkiet

Fra tirsdag kan de bruge deres medbragte mobiltelefoner i Tyrkiet uden at bekymre sig om, at en astronomisk telefonregning venter dem derhjemme.

Der er godt nyt for de tusindvis af danskere, der hvert år rejser til Tyrkiet for at slikke sol og mærke strandsand under fødderne.

I hvert fald hvis de er kunder hos teleselskabet 3. Selskabet udvider nemlig konceptet 3LikeHome til at omfatte Tyrkiet.

Landet bliver nummer 59 i rækken af lande, hvor selskabet ikke opkræver den særlige roamingafgift, der pålægges mobilsamtaler uden for EU.

- Når vi kigger på danskernes rejsevaner og ser på markedspotentialet, så har Tyrkiet i en længere periode stået ud som noget særligt, siger David Elsass, direktør for privatmarkedet hos 3.

- Vi ved fra undersøgelser, at mere end 100.000 danskere rejser til Tyrkiet hvert år. Vi ved også, at der er en stor gruppe herboende danskere med tyrkiske rødder, som tager til Tyrkiet ret ofte, og som ser en fordel i ikke at betale for dataforbrug, når de er dernede, siger han.

Sidste år trådte nye regler i kraft, der afskaffer roamingafgiften, når man som forbruger bruger sin mobiltelefon i EU-lande.

Når det gælder lande uden for EU, eksempelvis Tyrkiet, opkræver de fleste selskaber fortsat afgiften.

Det fører til, at forbrugerne i stor stil betaler overpriser for mobilsamtaler uden for EU, vurderer teleanalytiker Torben Rune fra selskabet Netplan A/S.

Han mener, at 3 viser vejen for de øvrige selskaber, når man sætter Tyrkiet på listen over roamingfrie lande.

- Det lyder som sød musik og noget, vi har gået og ventet på og tørstet efter - nemlig at teleselskaber af egen drift udvider det her, så det ikke kun skyldes, at man får tvunget EU-lovgivning ned over hovedet, siger han.

Det handler også som selskab om at være lidt på forkant med udviklingen, vurderer Torben Rune.

- Teleselskaberne kan godt se ind i fremtiden og se, at efterhånden som priserne for at bruge mobilt bredbånd falder, så bliver incitamentet for forbrugeren større til at vælge den form for kommunikation også til tale, for eksempel via Skype eller Messenger.

- Hvis man samtidig befinder sig i et land, hvor minuttaksterne er astronomiske, så er der faktisk ikke rigtig nogen god grund til at bruge telefonen med telefonnummer. Så kan man lige så godt bruge den som ip-telefon på nettet, siger han.