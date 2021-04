Samsungs overskud stiger efter gode salgstal for toptelefon

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samsung Electronics er flagskibet blandt den enorme Samsung Groups datterselskaber.

Gruppen er afgørende for Sydkoreas økonomi, og dens omsætning svarer til en femtedel af landets bnp.

Den gode indtjening i årets første kvartal er blandt andet drevet af salg af Galaxy S21-serien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flagskibsserien Galaxy S21 blev præsenteret i januar i år og er i Danmark noget billigere end den tidligere flagskibsserie, S20.

Også tv-salg og salg af andre apparater til hjemmet har skæppet godt i kassen.

Her har coronapandemien og de løbende opfordringer og retningslinjer om at blive hjemme også spillet ind, lyder det.

Det er dog ikke sikkert, at den udvikling bliver ved.

- Efterspørgslen på apparater til hjemmet er over tid blevet bygget op, forklarer analytiker James Kang ved selskabet Euromonitor International ifølge AFP.

- Men når coronasituationen bliver bedre på grund af vacciner, vil væksten i apparater til hjemmet blive langsommere end i 2020, da folk vil bruge mere tid udendørs.

Også på andre områder kan der vente problemer for elektronikgiganten.

Smartphonesalget ventes således at falde i næste kvartal, skriver Reuters.

Det skyldes blandt andet, at det ikke ventes, at S21 kan opretholde salgstallene, og at der ventes at komme visse problemer med at skaffe nok komponenter til produktion af telefoner.