Samsung lancerer ny klaptelefon i kampen mod Apple

Blandt andet skal en ny form for klaptelefon hjælpe Samsung i bestræbelserne på at slå konkurrenter som blandt andet Apple og Huawei.

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung har tirsdag løftet sløret for en række nye produkter, der skal være med til at udfordre rivalerne på markedet for smartphones.

Den nye model Galaxy Z Flip har en kvadratisk form, når den er lukket, og kan foldes ud til nogenlunde samme format som en almindelig smartphone.

Det er anden gang, at Samsung forsøger sig med en smartphone, der kan klappes sammen.

Sidste år lancerede Samsung således modellen Galaxy Fold, der dog ikke fik nogen stor succes på markedet.

I modsætning til Galaxy Fold, der havde en plastikskærm, er Galaxy Z Flips skærm lavet af glas.

Foldelinjen på den nye model er samtidig vandret, mens Galaxy Fold skulle foldes som en bog.

Galaxy Z Flip vil få et prisskilt på 1380 dollar, når den sættes til salg på fredag.

Det er endnu uvist, hvornår telefonen vil kunne købes på det danske marked.

Samsung benyttede også tirsdagens afsløring til at præsentere tre nye varianter af Galaxy S-modellen.

De nye modeller er blandt andet blevet opgraderet med bedre kameraer og 5G-teknologi.

Samsung mistede i december sin førerposition på markedet for smartphones. Det skete, da amerikanske Apple kunne præsentere virksomhedens største vækst siden 2015 i sit kvartalsregnskab.

Samsung presses også af kinesiske Huawei, der indtager en tredjeplads over antallet af solgte smartphones i sidste kvartal af 2019.

Huawei er dog fanget i en strid mellem USA og Kina - ikke mindst når det handler om 5G-teknologi.

Eksperter spår nu gode muligheder for, at Samsung går bedre tider i møde efter tirsdagens afsløringer.

- Der har aldrig været et bedre tidspunkt for Samsung til at øge virksomhedens markedsandele, når man ser på Huaweis problemer, og at Apple stadig ikke har lanceret en 5G-telefon, siger Paolo Pescatore, analytiker for analysefirmaet PP Foresight.