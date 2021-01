Se billedserie Som brandrådgiver har Steffen Alstrup Haagensen blandt andet beøst Vallewood i i midten af Oslo som er et højhusbyggeri i træ.

Samarbejde skal forebygge tragiske brande

Erhverv - 29. januar 2021 kl. 13:00 Af Marianne Due

Når en arkitekt går i gang med at tegne stregerne til en ny bygning, så skal der også tænkes på brandsikkerhed både når der vælges materialer men også i forhold til de mennesker, der skal bo eller arbejde i bygningen og siden 1. januar 2020 er det ikke længere kommunen, der stiller op og giver den endelige brandgodkendelse. Den skal derimod gives af en certificeret brandrådgiver eller kontruktionsingeniør.

Hos Sweco, der er Europas største arkitekt og ingeniørrådgiver, har de netop fået en ny mand til at stå i spidsen for virksomhedens afdeling for brandrådgivning.

Det er Steffen Alstrup Haagensen, der bor i Snekkersten, og som har en årelang karriere i Nordsjællands Brandvæsen med sig. Steffen Alstrup Haagensen er oprindeligt uddannet bygningskonstruktør men har i de seneste 20 år arbejdet som brandmand og indsatsleder. Han har desuden en masteruddannelse i brandsikkerhed og har i en lang årrække varetaget rollen som chef for forebyggelse og planlægning for Nordsjællands Brandvæsen, før han skiftede til Sweco, hvor han har været tilknyttet i tre år men fra 1. januar altså nu har sluppet brandmandsopgaven helt for at fokusere på opgaven som chef for brandrådgivningen hos Sweco.

Kender til brande - Jeg har set, hvordan brande udvikler sig, at væggene svigter eller nogen har fjernet branddørene eller ændret på sprinkleranlægget. Jeg har også gået mange brandsyn sammen med kommunerne, og det giver en forståelse for, hvilke brandsikkerhedsmæssige forhold, der kan være til gene for brugerne i dagligdagen. For eksempel at det ikke er smart at sætte en branddør, som altid skal stå lukket på et sted, hvor folk hele tiden har brug for at gå igennem, fortæller Steffen Alstrup Haagensen.

I dag bor vi tæt og højt Brandrådgiverne hos Sweco arbejder tæt sammen med firmaets arkitekter og ingeniører, når de går i gang med at planlægge nye byggeprojekter, hvor nye ideer om boformer og materialer kommer i spil. I dag bor vi mange mennesker tæt sammen i byerne, og nye byggerier skyder op i højden. Med bæredygtighed som stærk trend, så bruger flere og flere også træ som bygningsmateriale, og der er det godt at kende, hvordan træ skal dimensioneres, så en brand hæmmes i stedet for at udvikle sig.

Derfor er det en god ide, at indarbejde hensyn til brandsikkerheden lige fra starten, forklarer Steffen Alstrup Haagensen.

Flere og flere bygger i træ. Her ses et foto fra en brandprøvning af træelement i Oslo i forbindelse med udarbejdelse af beregningsmodel for træbyggeri.

Plads til brandmændene Der skal blandt andet tages hensyn til at bygningens beboere eller ansatte kan komme hurtigt ud, hvis det brænder men også, at brandfolkene kan komme hurtigt rundt og frem til branden med alt deres udstyr og brandslanger. Derfor skal trapper være brede og sikre at bevæge sig på og høje bygninger skal for eksempel også udstyres med en brandmandselevator.

- For år tilbage bestod en kontorbygning af cellekontorer på hver side af en lang gang med en udvej i begge ender, men i dag er de langt mere komplekse med kombinationer af storrumskontorer og andre lokaler. Du skal stadig leve op til samme sikkerhedsniveau, men med nye typer bygninger og måder at indrette sig på, så gør det også dokumentationen af brandsikkerheden til en kompleks opgave, siger Steffen Alstrup Haagensen.

Steffen Alstrup Haagensen, der bor i Snekkersten, har en årelang karriere i Nordsjællands Brandvæsen med sig til sit nye job som chef for brandrådgivningsafdelingen i Sweco.

Kunne bruge flere Den nye chef har omkring 20 folk i sin afdeling, men han kunne sagtens bruge mange flere.

- Det kan godt ærgre mig lidt, at man i Danmark ikke kan uddanne sig til brandingeniør, sådan som man kan i andre lande. Herhjemme kan en arkitekt eller bygningskonstruktør tage en overbygning i form af en master i brandteknik, men det betyder også, at vi ikke bare får nyuddannede ind direkte fra skolebænken, fortæller Steffen Alstrup Haagensen.

- Det kræver en del sidemandsoplæring at blive brandrådgiver, så vi ansætter folk og lærer dem op, men jeg kunne godt fordoble antallet af ansatte hos mig. I branchen vurderer vi, at der nok er er behov for 200-300 certificerede brandrådgivere af højeste klasse, men i øjeblikket er der under 50, siger han.

Vigtig viden og erfaringer Steffen Alstrup Haagensen fortæller, at brandreglerne er opstået ud fra empiri. I Danmark er pyromanbranden på Hotel Hafnia i København i 1973, hvor 35 mennesker omkom et eksempel på en brand, der førte nye brandregler med sig, og de fleste husker nok også den voldsomme brand i den 24 etager høje lejlighedsbygning, Grenfell Tower i London, hvor 72 døde. Her fik bredte branden sig voldsomt på grund af de materialer, der var brugt på facaden.

Dialog om muligheder - Som brandrådgiver er det er en stor fordel at have forståelse for, hvad det er arkitekterne gerne vil have, for så kan man som brandrådgiver bedre pege på forskellige muligheder undervejs i processen. Dialogen med arkitekterne og slutbrugeren er vigtigt, så vi skaber værdi i projektet. Brandsikring er jo ligesom med forsikringer. Man betaler til noget, som man helst ikke vil for brug for, så de fleste har en forståelse for, at det er nødvendigt, siger Steffen Alstrup Haagensen.