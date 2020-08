Salling i onlinesatsning: Vil levere fødevarer til døren

Salling Group, der blandt andet står bag butikskæderne Netto, Føtex og Bilka, er på vej med en stor onlinesatsning.

Planen er at begynde at sælge grøntsager, fisk og kød på nettet og bringe det direkte ud til kunderne. Det skriver Børsen.

I første omgang vil Salling Group tilbyde kunder i Storkøbenhavn at få leveret lige til døren. Men på sigt skal tilbuddet bredes ud til store dele af landet.

- Det her er en af vores største investeringer og satsninger til at vokse herhjemme, så der er ingen tvivl om, at det absolut er i toppen af vores prioriteringer, siger Thor Jørgensen, direktør for e-commerce i Salling Group, til Børsen.

Han oplyser, at Salling Group vil tilbyde mere end 10.000 forskellige varer på den nye onlineplatform, der går i luften i begyndelsen af næste år.

Som led i satsningen regner Salling Group med at skulle hyre op mod 400 nye medarbejdere.

I det hele taget er supermarkedsvirksomheden klar til at bruge "flere hundrede millioner kroner" på satsningen, skriver Børsen.

Salling Groups satsning kommer efter en årrække, hvor den store konkurrent Coop har tilbudt at levere fødevarer til hele landet. Coop står bag kæder som Kvickly, Fakta og SuperBrugsen.

Også onlinefirmaet Nemlig.com er i forvejen en betydelig spiller på markedet for levering af fødevarer til døren.

Ifølge Thor Jørgensen fra Salling Group har kundernes indkøbsmønstre taget et så stort skifte, at virksomheden nu er klar til at hoppe med på vognen.

- Det har hele tiden været vores plan at gå den vej på et tidspunkt, men det skal give forretningsmæssig mening.

- Vi mener, at timingen begynder at være rigtig nu, fordi der efterhånden er rigtig mange, der vil handle online, siger Thor Jørgensen til Børsen.

Før den nye satsning er det kun Netto-kæden under Salling Group, som med abonnementsløsningen Fillop leverer til døren. Det er dog kun basisvarer som toiletpapir, vaskepulver og tandpasta.

I Bilka- og Føtex-kæderne har man i stedet satset på køb-og-hent-koncepter.