Boligpriserne er steget kraftigt under corona. Men ifølge en økonom er der nu tegn på, at presset er aftagende. (Arkivfoto)

Salgstal peger ifølge økonom på aftagende pres på boligmarkedet

I april faldt hussalget en smule fra marts. Det er dog stadigvæk på et højt niveau.

Udviklingen på boligmarkedet har været i fokus den seneste tid, efter at priserne har taget et gevaldigt spring under corona.

Nye tal fra Danmarks Statistik peger dog ifølge chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank, på, at tempoet går lidt ned.

Selv om antallet af solgte huse i april fortsat var højt, når der sammenlignes med inden corona, er det alligevel bremset op.

Antallet af handlet med ejerlejligheder er også faldet og er nu på niveau med sidste sommer.

- Dagens tal peger på, at noget af presset på boligmarkedet er begyndt at aftage, skriver Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar.

- Det stemmer godt overens med vores forventninger om, at den gradvise tilbagevenden til normalen efter corona har lagt en dæmper på danskernes lyst til at købe bolig, lyder det fra økonomen.

Også privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, bemærker, at lidt af dampen gik af boligmarkedet i april.

Det er dog fortsat det højeste, der er målt i april i statistikkens historie, påpeger han. Den går tilbage til 2006.

- De mange bolighandler sender antallet af boliger til salg i bund, og den kombination får priserne til stige med betragtelig hastighed, vurderer han i en kommentar.

I april var priserne for huse og ejerlejligheder cirka 15 procent højere end 12 måneder tidligere. Det er den næsthøjeste stigning over et år i statistikkens levetid. Det højeste var i marts, hvor priserne var 17 procent højere.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank er prisstigningerne dog gået ned i tempo, når der korrigeres for, at huspriserne normalt stiger i foråret.

I april er huspriserne ifølge økonomen steget 0,2 procent, mens prisen på lejligheder er steget 0,6 procent.

- Huspriserne er ikke steget langsommere, siden de dykkede i marts sidste år, da coronanedlukningen ramte Danmark, skriver hun.

Der findes flere forskellige statistikker for udviklingen på boligmarkedet. De opgøres forskelligt og giver derfor ikke helt det samme billede. En analyse har dog tidligere vist, at den kvartalsvise udvikling typisk er ret ens.

Udviklingen på boligmarkedet er blevet fulgt tæt, og flere institutioner har opfordret til, at der bliver grebet ind politisk.

Senest var det Nationalbanken, der anbefalede, at kravet om afdrag for de mest gældsatte boligejere kunne styrke robustheden af økonomien.

Også Det Systemiske Risikoråd, der blev sat i verden efter finanskrisen og skal komme med input til regeringen, har opfordret til et indgreb. Rådet har Nationalbankens chef, Lars Rohde, i spidsen.

Omvendt har de økonomiske vismænd, der kommer med inspiration til regeringen, opfordret til at se tiden an. Regeringen har indtil videre afvist at gribe ind.