Salget på Black Friday er gået ned  men er steget over hele ugen

Salget på Black Friday har taget et dyk i år, hvor mange butikker på grund af coronavirus har haft tilbud gennem hele ugen for at undgå kø, hvilket også har smittet af på salget på nettet.

- Det er blandt andet situationen med corona, der har fået detailbranchen til at sprede tilbuddene ud over en længere periode, hvilket må siges at have været en succes for forretningerne. De har gjort Black Friday til Black Week siger Natalia Laursen, marketingchef i Nets, i en skriftlig kommentar.

Hos MobilePay er meldingen den samme. Her venter man en vækst på 40-60 procent i betalinger set over hele ugen. Det høje tal skal dog ses i lyset af, at betalinger med MobilePay generelt set er i fremgang.

- Kigger vi på den samlede uge, så har udviklingen været ekstrem. Fra mandag til onsdag havde vi en vækst på 160 procent, mens vi har ligget lidt lavere torsdag og fredag, men samlet set går vi over hele ugen stort frem, siger Lars Green, der er kommerciel ansvarlig for MobilePay Online.

Hos elektronikkæden Power, der så dagens lys i 2017, har Black Friday i år budt på det hidtil laveste salg.Til gengæld har der hele ugen været en stigning i salget på 200 procent sammenlignet med den tilsvarende uge sidste år.

- Det er lykkedes for os at få danskerne ned i vores butikker og handle online gennem hele ugen, siger administrerende direktør Jesper Boysen.

- Vi har aldrig omsat for så lidt på en Black Friday – men vi får den største handelsuge nogensinde, siger han i en pressemeddelelse.