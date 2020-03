Skatteminister Morten Bødskov, finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup får flere milliarder kroner i kassen at skyde med i år. Staten udsteder obligationer for 50 milliarder kroner ekstra, så der er noget i statskassen til at finansiere særlige tiltag.

Salget af statsobligationer hæves med 50 milliarder i 2020

Der vil i 2020 blive udstedt statsobligationer for 125 milliarder kroner og ikke 75 milliarder kroner som tidligere planlagt.

Sådan lyder de nye "sigtepunkter for salget af indenlandske statsobligationer" fra Nationalbanken.

Af Nationalbankens meddelelse fremgår det, at det sker "i lyset af regeringens initiativer til at afbøde konsekvenserne af Covid-19."

En statsobligation er groft sagt en måde, hvorpå staten kan optage et lån.

En obligation er et lån, som udstederen skal betale tilbage på et fastsat tidspunkt. Når udstederen er en stat, bliver det en statsobligation.

Udstederen af en obligation betaler i hovedreglen en rente til ejeren af obligationen. Så det er ikke et gratis lån.

For den danske stat betyder det, at der i 2020 bliver lånt 50 milliarder kroner mere, som der skal betales rente af. Og på et tidspunkt skal de betales tilbage.

Men i første omgang giver det nogle milliarder, som kan finansiere forskellige tiltag fra staten.

I et opslag på Twitter kæder cheføkonom i Sydbank Søren V. Kristensen de øgede lån sammen med behovet for penge til hjælpepakker til de dele af erhvervslivet, der er blevet klemt under kampen for at inddæmme coronavirussets spredning.

- Staten låner 50 milliarder kroner mere end planlagt i 2020 for at have penge til at finansiere hjælpepakkerne, og hvad der ellers måtte komme, skriver cheføkonomen.

- Det er mange penge, men qua statens solide finansielle position er det intet problem.

Den svenske nationalbank, Riksbanken, har mandag aften også valgt at give en hjælpende hånd til økonomien, der er ramt på grund af coronakrisen.

Banken vil blandt andet købe værdipapirer for op mod 300 milliarder svenske kroner (209 milliarder danske kroner) i løbet af året.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Riksbanken vil ydermere tilbyde mere fordelagtige lån for bankerne.