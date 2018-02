Salget af Novos insulinpræparater skuffer i regnskab

Derfor vil selskabets aktionærer formentlig også rynke på panden over salget af selskabets insulinprodukter i 2017 i det forgangne kvartal

Det er blandt andet Novos næststørste produkt, Novorapid, der skuffer med et salg, der var knap 600 millioner kroner lavere end forventet og en milliard kroner lavere end samme kvartal sidste år.

Men hvor Novorapid har nogle år på bagen, er der langt større perspektiver i topsællerten Victoza, der overrasker positivt med et salg i kvartalet på 6,3 milliarder kroner.

Salgsvæksten på én milliard kroner ser dog ud til at være gået ud over fremtidshåbet Tresiba. Her er salget godt nok øget, men ikke så meget som forventet.

Endelig er der Ozempic, som for nylig blev godkendt til salg på det amerikanske marked.

Her står der indtil videre et rundt nul ud i regnskabet, men det kommer snart til at ændre sig.

Medicinen, der også går under det videnskabelige navn semaglutid, sendes nemlig først på gaden i USA den kommende uge.

Forventningen er, at Ozempic også snart opnår europæisk godkendelse, og derfor er missionen for 2018 at få lanceret midlet i det meste af verden.