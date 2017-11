Salg på nettet driver Bestseller frem

- Det forgangne år viser en stigning i indtjeningen og der er positive tendenser at spore flere steder i vores forretning. Det er især tydeligt på vores største marked, Tyskland, og i vores e-commerce-forretning.

- En samlet vækst i omsætningen på 3 procent efterlader dog noget tilbage at ønske. Den lave vækst skyldes særligt, at vi har haft fokus på at afvikle tabsgivende butikker, skriver direktør Anders Holch Povlsen.

Omsætningen steg til 23,5 milliarder kroner i året, mens resultatet før skat landede på 2,5 milliarder kroner.

Bestseller ejerne blandt andet mærkerne Jack & Jones, Selected og Vero Moda og blev stiftet i 1975.

Siden da er butikken vokset voldsomt og er nu et globalt tøjfirma, der sælger på 70 forskellige markeder, har over 2700 butikker og mere end 15.000 ansatte.

Den butik skal blive endnu større, skriver Bestseller i en pressemeddelelse. Det efter, at sidste år er brugt på oprydning.

- Vi må arbejde hårdt og målrettet og turde sætte barren højere, hvis vi ønsker at følge med og fremtidssikre vores virksomhed. Vores ambition er, at vi over de næste år skal have løftet omsætningen - det er nødvendigt, skriver Anders Holch Povlsen og fortsætter:

- E-commerce er blevet en naturlig del af vores forretning og vil fortsat være en af de primære kilder til vækst.

Ifølge et interview med Berlingske Business er aspirationen at åbne en ny butik om dagen i det kommende år.

Bestseller oplyser, at man i foråret 2018 vil udgive en bæredygtighedsrapport, der samtidig vil give informationer om "virksomhedens økonomiske og skattemæssige bidrag til samfundet".

Tøjfirmaet er tidligere blevet beskyldt for at have frygtelige arbejdsforhold på dens tøjfabrikker i Cambodia samt at have ejerne sender overskud i skattely.