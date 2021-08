Salg i detailhandlen falder lidt - er på vej mod normalen

Detailsalget i Danmark faldt en smule i juli, men det er fortsat på et højt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank, var det forventeligt, at detailsalget ville falde en smule.

- Generelt ligger detailsalget stadig højt, men vi forventer gradvist at se en normalisering fremadrettet, skriver hun i en kommentar.

Det skyldes blandt andet, at danskerne begynder at bruge flere penge på services - for eksempel caféer og restauranter.

Faldet i detailsalget i juli skyldes et fald i salget af andre forbrugsvarer. Det er for eksempel elektronik og ting til hjemmet.

Det er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen forbrugstyper, der har klaret sig "overordentligt godt" under coronakrisen.

- Det er derfor ikke underligt, at vi gradvist begynder at bruge færre penge på dem, i takt med at økonomien normaliseres, vurderer økonomen.

Tallet for salget i detailhandlen er korrigeret for prisudvikling og normale sæsonudsving. Der er også taget højde for antallet af handelsdage.