Et godt pitch skal være præcist som et riffelskud og ikke en gang spredehagl af information. Man skal at gå efter den enkelte investor, der vil forstå det produkt, man har eller det, man laver. Så rækker man ud gennem sit netværk for at få et personligt møde, siger Lasse Sørensen, senior forretningsudvikler hos Copenhagen Business Hub, Erhvervshus Hovedstaden.

Sådan pitcher du dig til en investering

Erhverv - 11. august 2020 kl. 16:17 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget »Løvens hule« over virkelighedens jagt på en interesseret investor, hvis du er iværksætter med en god ide. Du kommer ikke til at stå foran nogle fremmede mennesker, der i løbet af to minutter afgør, om de vil skyde penge i din ide eller ej.

I stedet kommer du nok til at pitche din virksomhed et utal af gange, før en investering er i hus, og arbejdet med at formulere og forfine din pitch begynder i samme øjeblik, du har stiftet din virksomhed.

Det fortæller Lasse Sørensen, der er senior forretningsudvikler hos Copenhagen Busines Hub, Erhvervshus Hovedstaden.

- At pitche handler ikke om at sælge sin virksomhed, men om at sælge et budskab og vække en interesse, siger Lasse Sørensen og forklarer videre:

De tre typer pitch Hand shake pitch. Det er elevatortalen, hvor du kan fortælle om din virksomhed i tre sætninger og 10 sekunder.

Event pitch. Hvor du deltager i en investorevent og fra scenen fortæller om din ide på tre-fem minutter.

Investordeck. Er den forretningsplan, som du kan sende frem til interesserede investorer, så de er godt forberedt, når i mødes til et investormøde. Tre måder at pitche på At pitche foregår på tre måder. Der er den helt korte »elevatortale«, der er det oplæg, som du kan holde, hvis du deltager i et investor- event, og så er der samtalen under fire øjne, hvis du har fået et møde med en investor.

- Investoren vil typisk ikke sidde med armene oppe og være klar til at give 100 millioner kroner men i stedet forsøge at tale ideen ned, så værdien af virksomheden sættes lavere, og han eller hun får mere for sine penge. Så en pitch, der foregår ved et møde, er en mental forhandling, hvor man skal være stærk i sine argumenter, siger Lasse Sørensen.

Som investor vil man typisk kigge på og interesse sig for produktrisiko og markedsrisiko. Hvis du kan dokumentere og fortælle, at produktet virker, at folk gerne vil have det, og det er let at sælge, så er risikoen lav. Men et godt produkt og et sultent marked er ikke nok. Virksomhedens team er afgørende for enhver investor. Derfor skal man have tjek på fakta og sin strategi.

Forberedelse og træning Men hvad er en god pitch så? Ja, det handler om at fortælle en historie, der fokuserer på de elementer, som en investor er på udkig efter. Han kan sagtens være grænsende til ligeglad med produktet og forretningsmodellen, fordi det er virksomhedens potentiale, det handler om. Han vil se efter resultater og hvilken værdi, som selskabet består af for eksempel, om teamet er stærkt og kan løse den opgave, som ligger forude, forklarer Lasse Sørensen.

FAKTA Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden er ejet af hovedstadens kommuner og finansieret af statslige midler.

Tilbyder alle virksomheder uvildig, specialiseret sparring skræddersyet til deres specifikke behov og udfordringer.

Sparringen gives 1:1 og er gratis.

40 forretningsudviklere med baggrund fra det private erhvervsliv.

Læs mere på ehhs.dk - Det at lave en pitch er ikke noget, man lærer på en formiddag. Ligesom ved ethvert andet »Sing- and danceshow«, så er du nødt til at forberede dig og træne, inden du går på scenen. Derfor skal man som iværksætter starte tidligt med at forberede sin pitch, så man har sin fortælling klar i det øjeblik, man bliver bedt om sin pitch af en investor.