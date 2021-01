Se billedserie Rådgivere fra LE34 har blandt andet været i Nepal for at vise, hvordan man kan bruge en drone til landmåling og kortlægning af jordlodder.

Sådan kan landinspektører afskaffe verdens fattigdom

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 12:34 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Når direktør Kenneth Norre fra landinspektørvirksomheden LE34 åbner sin computer, så er baggrundsbilledet virksomhedens strategihjul. Hjulet er sammensat af ti strategiske temaer, som er udgangspunktet for den udvikling, som Kenneth Norre ønsker at holde fokus på, og det var netop en strategisamling om hvordan LE34 kunne ekspandere internationalt, der fik Kenneth Norres øjne op for, hvordan FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling hænger sammen med hans virksomhed.

- Vi har løbende en syv-ti vækstinitiativer i gang. Nogle bliver til noget, andre ikke. Når vi arbejder med vores strategi, så samler vi en flok mennesker omkring nogle ideer, og i 2015 havde vi tema om, at vi gerne ville ud og arbejde internationalt, fortæller Kenneth Norre.

FAKTA LE34

Landinspektørvirksomhed

Energivej 34, Ballerup

26 kontorer i Danmark, 3 i Sverige, på Sjælland i Frederikssund, Hillerød, København, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Sorø og Vordingborg.

Udvalgte projekter: Københavns Metro, Femern forbindelsen, Skovtårnet, Københavns Nordhavnskvarter, Regina Bygningen Aarhus

Deltog blandt 21 udvalgte virksomheder i Dansk Industris to-årige program: Fra Filantropi til forretning.

Verdensmål: Nr 1: Afskaf fattigdom, nr. 2: Stop sult, nr.: 17: Partnerskab for handling

Verdensmålprojekter: Har pro bono rådgivet FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO i forbindelse med en jordreform i Armenien og har som konsulenter kommenteret på over 20 konkrete ejendomsret-projekter i Afrika.

Har rådgivet omkring metoder i landmåling i forbindelse med kortlægning og opmåling af jordlodder i Nepal.

Har 2 projekter i opstartsfasen i Uganda og Ghana omkring rådgivning på kortlægning, registrering, opmåling og sikring af rettigheder.

https://www.danskindustri.dk/SDG-verdensmal/ Tilstede i hele Norden LE34 er en stor landinspektørvirksomhed med 400 medarbejdere fordelt på 26 kontorer i Norden. Hovedkontoret ligger i Ballerup og på Sjælland er der ti lokale afdelinger. Det strategiske blik ud over Norden skal blandt andet være med til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, ligesom det skal være med til at åbne nye markeder med store potentialer.

- Vi legede med tankerne om klimaprojekter, GIS-produkter og om at åbne et firma i USA og derfra kom vi videre til Afrika, hvor vi også kom ind på fattigdom. Vi talte om, hvordan vi som landinspektører kan sætte skel og arbejde med at dokumentere vores grundlovssikrede ejendomsret. Uanset om du bor i hus eller bare har en lille kolonihave, så er der ingen, der er i tvivl om, at du ejer din jord. Det system er ret unikt for Danmark og findes ikke ude i verden for mere end 70 procent af verdens befolkning, fortæller Kenneth Norre.

- Men vi kunne ikke rigtig finde vores vej, for mens LE34 er stærke i Danmark og Skandinavien, så havde vi for eksempel ikke de rette referencer og kontakter for at få fodfæste i lande i Afrika, forklarer direktøren.

Verdensbankens kongres Næste skridt blev derfor at arbejde videre med ideerne sammen med professor Stig Enemark, der oprindeligt også er uddannet landinspektør men i sin forskningskarriere ved Aalborg Universitet har arbejdet med samfundsudvikling og planlægning, og han er udpeget som en af Verdensbankens "Capacity Building Experts". Professoren opfordrede Kenneth Norre og LE34 at opbygge netværk ved at deltage i Verdensbankens årlige kongres om "Land and Poverty".

- Så der tog vi over i 2016. Stig Enemark var også med, Han er tidligere formand for FIG, der er den globale forening for landinspektører i hele verden, og han er lidt af en popstjerne indenfor ejendomsret i udviklingslande, og han kunne åbne døre, så vi blev introduceret de rigtige steder, fortæller Kenneth Norre.

Opbyggede netværk LE34 deltog i de følgende års kongresser og indsendte også forslag til præsentationer.

- Det er store virksomheder og organisationer, som arbejder med det her område, så hvis du som virksomhed skal ind i et land, så skal du have kontakter på ministerielt niveau, og vi ville gerne fortælle om vores ide til, hvordan vi kan bruge Verdensmålene til at sikre folks ejendomsret og derfra producere bedre og flere fødevarer. Hvis du har ret til jorden, så bliver den ikke taget fra dig, og du producerer fødevarer, som indgår i nogle økonomiske transaktioner. På den måde spiller Verdensmål nummer 1 om at afskaffe fattigdom og nummer 2 om at afskaffe sult sammen, lyder det engageret.

Søren Brandt (t.v.) og Cecilie Ravn-Christensen deltager i konferencen "Land and Poverty" sammen med direktør Kenneth Norre fra LE34. Foto: LE34

Vejen er lang Vejen til at sikre ejendomsret og de systemer, finansielle strukturer og lovgivning, der skal for at få det hele til at fungere, er dog lang.

- Når ejendomsretten er etableret, så har staten også mulighed for at inddrive de skatter, der skal bruges til at bygge infrastruktur, forsyning, veje, drikkevand. Ejendomsretten skaber fundamentet til den velstand og udvikling, som vi har set her i den vestlige verden, siger Kenneth Norre.

Opmåling af land som sikring af ejendomsretten er ret unikt for Danmark og findes ikke ude i verden for mere end 70 procent af verdens befolkning, fortæller Kenneth Norre.

Katastrofer og krige Men selv om opgaven med at sikre ejendomsret og ejendomsdannelse kan være vejen til at bekæmpe fattigdom og sult, så rummer den også usikkerhed i form af voldsomme naturkatastrofer eller krige. En tredje forhindring er den imperialistiske historie, som følger et velstillet land, der gerne vil overføre sine ideer til andre verdens lande.

- De her projekter tager lang tid. En ting er, at landenes regeringer gerne vil, og vi taler om rettigheder, der skal være grundlovssikrede og gælde for alle, ikke kun for de få, så er det en kulturrejse, hvor der kan opstå mange barrierer, men vi kan fortælle den gode historie om, at det kan lade sig gøre, og at det vil skabe arbejdspladser, når du skal måle op og dokumentere ejendomsretten til jord.

- Og ja - der bliver skelet til vores hvide hudfarve, så det skal bygges op på tillid, og det vil nok tage fem-ti år bare at komme i gang med nogle pilotprojekter, siger Kenneth Norre.

Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom

Målet er det store projekt Kenneth Norre brænder for at arbejde strategisk med Verdensmålene. Både han og andre af LE34s medarbejdere har siden 2016 brugt meget tid på at komme tættere på at få det helt store internationale projekt hjem til virksomheden, men direktøren er ikke i tvivl om, at den tid, der er givet ud her de sidste fire år, betaler sig.

- Der ligger også noget branding i det her. Vi har fået opgaver i Danmark, fordi vi kan dokumentere at vi er foregangsmænd på området omkring Verdensmålene. Alle taler om det her men få gør noget ved det. Jeg tager gerne rundt og fortæller om, hvad vi har lært. Det betyder, at vi beholder og udvikler nye kunder, men der ligger også noget talentudvikling her, der sikrer, at de rigtige mennesker sidder hos os og ikke i et andet landinspektørfirma, siger Kenneth Norre.

De unge stiller krav - De unge stiller sig ikke tilfreds med en god løn. Når vi har jobsamtaler, så spørger ansøgerne ind til vores mission og vision og om vi tager socialt ansvar. Det kan vi så fortælle, at vi gør. Vi er en branche, der ikke har markedsført os massivt, men nok levet meget i det skjulte, men det giver et godt navn og renomme at arbejde med Verdensmålene.

Fra otte til tre mål LE34 blev i 2018 udvalgt til at deltage i Dansk Industris projekt fra Filantropi til forretning, der handlede om at styrke danske virksomheders konkurrencekraft ved at fokusere på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Vi lærte en masse igennem det projekt. Vi startede for eksempel ud med otte mål, men nu fokuserer vi på tre. Det har åbent vores horisont, og vi ønsker at arbejde sammen med nogle, som vi ikke har arbejdet sammen med tidligere for eksempel andre landinspektørfirmaer eller teknologivirksomheder. Vi har løftet CSR til strategisk niveau. Vi bliver ikke rige af det her, men vi kommer til at tjene penge på det, siger direktøren.

- Som landinspektører kan vi sætte skel og arbejde med at dokumentere vores grundlovssikrede ejendomsret, siger direktør Kenneth Norre om den ekspertise, som han gerne vil udbrede til andre lande. Foto: LE34

Alle kan gøre noget Hvilke gode råd har Kenneth Norre så, hvis man som virksomhed gerne vil i gang med samme proces?

- De fleste virksomheder siger, at det de kan bidrage med, det betyder ikke noget, men det gør det faktisk. Der er nogle nemme indsatser ved at få lavet affaldssortering, skiftet ud til det rigtige lys eller hvis man kan få flere af sine medarbejdere til at tage cyklen til arbejde i stedet bilen eller toget, siger Kenneth Norre og fortæller, at LE34 også er i gang med den omstilling.

I 2021 får landmålervirksomheden de første 30-35 elmålerbiler. Han opfordrer andre leder til at få læst op på både de 17 Verdensmål og de 169 delmål, der også er beskrevet.

- De 169 delmål er som et forretningskatalog. Prøv at se dem igennem og se om der ikke er noget, man kan bidrage med, siger han.

Topledelsen skal gå vejen I LE34 er Kenneth Norre primusmotoren, der holder motivationen oppe ved at pege på de perspektiver, som arbejdet med Verdensmålene viser vej til, og engamentet skal komme fra topledelsen for at brede sig videre ud i virksomheden, forklarer han.

- Vi er et land med mange små virksomheder. Hvis alle siger, at det ikke nytter, ja så sker der ikke noget, men hvis alle gør noget, så giver det et stort aftryk og de private virksomheder kan løfte mest, når det gælder bæredygtighed, for vi er agile og vi ressourcerne, siger han.

- Det er en meget, meget vigtig dagsorden, men man skal ville det og man skal gøre det rigtigt.

