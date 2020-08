- At pitche handler ikke om at sælge sin virksomhed, men om at sælge et budskab og vække en interesse, siger Lasse Sørensen.

Sådan forbereder du det perfekte pitch

Tal om konkurrenterne - beskriv markedet:

At der findes konkurrenter viser, at der findes et marked for dit produkt. Din opgave er så at forklare, hvor markedet er for dit produkt