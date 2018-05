Se billedserie Bilisterne på Holbæksmotorvejen har første parket til byggeriet af et nyt stort butiksområde ved siden af Bauhaus i Trekroner Syd ved Roskilde. Her er Daugaard Pedersen A/S ved at gøre plads til fem nye butikker, hvor Elgiganten, Jysk, Petworld, thansen og en femte lejer flytter ind til efteråret. Efter sommerferien begynder Biltema at opføre sin egen butik ved siden af. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sådan får man et storcenter

24. maj 2018
Af Lars Ahn Pedersen

Biltema, Elgiganten, Jysk, Petworld og thansen er blandt de kæder, som flytter ind i et nyt 15.000 m2 stort butiksområde, der er ved at blive opført i Trekroner Syd tæt ved Bauhaus, Holbækmotorvejen og Trekroner Station.

Det er Daugaard Pedersen A/S, som er totalentreprenør på projektet, der har været i støbeskeen i flere år.

- Vi har en række kunder, som vi arbejder med og har en løbende dialog om, hvor de kan åbne nye butikker. For eksempel har vi bygget syv butikker for Biltema, og vi samarbejder også med Jysk og Elgiganten. Roskilde er en af de byer, hvor Jysk og Elgiganten har utidssvarende lokaliteter, og hvor Biltema var interesseret i at åbne, fortæller Jan Riis, administrerende direktør i Daugaard Pedersen.

Det var i foråret 2015, at virksomheden satte sig sammen med Roskilde Kommune for at finde ud af, hvor det var muligt at placere et så stort butiksområde.

Efter at have vendt spørgsmålet med Miljøstyrelsen pegede kommunen på en matrikel ved Trekroner Station og nær det sted, hvor Bauhaus var blevet opført et par år forinden.

- Det havde stor betydning, at Bauhaus lå der i forvejen. Det gjorde det til en supergod placering, så det var et nemt valg at arbejde videre med, siger Jan Riis, der også ser nærheden til Trekroner Station og motorvejen som en absolut fordel.

Derefter fulgte et længere forløb med trafikanalyser, museumsundersøgelser og udarbejdelse af en lokalplan, før Daugaard Pedersen i juni 2017 skrev under på en aftale med Roskilde Kommune om køb af grunden.

