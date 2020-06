Se billedserie Henrik Dudek glæder sig til, at den grønne TMS-trøje igen bliver præsenteret på øverste niveau. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Så godt som klar til Ligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så godt som klar til Ligaen

Erhverv - 04. juni 2020 kl. 12:58 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra kampe mod Odder, Tønder og Ajax til opgør mod Skjern, Aalborg og GOG.

TMS Ringsted er tilbage blandt de allerbedste håndboldklubber i Danmark, og skal man være der, skal der penge til.

Dem knokler blandt andre formand Henrik Dudek for at rejse i stort set alle døgnets lyse timer, og efter flere forgæves forsøg, skal det være nu, at TMS bider sig fast i Ligaen og bliver oppe.

Som om det ikke er svært nok, så kom coronaen lige forbi i foråret, så der er nok at slås med.

- Vi er ikke helt klar til Ligaen endnu. Vi har givet vores sponsorer to måneders coronapause, hvor vi ikke ville forstyrre dem, men vi nåede et godt stykke tidligere på året, hvor vi kom ret langt. Vi er ikke helt i mål, men som jeg ser det, ser det ok ud, siger Henrik Dudek, formand for TMS Ringsted A/S.

Ringedag I sidste uge havde han en »ringedag« sammen med Bagholdets leder, Lars Nila Nielsen, og andre gode salgsfolk, hvor samarbejdspartnerne skulle kontaktes for at høre om engagementet det kommende år.

- Vi skal ikke gå tilbage i sponsorater, men fremad og tro på, at Midtsjælland vil os og håndbolden. Folk er med, og det er det vigtigste, og vi har ikke kunnet mærke coronaen. Vi har nytegnede sponsorater, og det er dejligt at opleve, siger TMS-formanden.

- Hvor meget mere koster det en sponsor, at I nu skal spille i Ligaen?

- Det har næsten altid kostet det samme, om vi har spillet i Ligaen eller i 1. division. Det skal vi måske gøre op med, så enten skal der gives noget mere, eller også skal vi have flere sponsorer. Vi skal have samlet mere økonomi, hvis vi skal blive en etableret håndboldklub i Ligaen.

»Mere økonomi« skal bruges på en spillertrup, som eksempelvis bliver 25 procent dyrere i lønninger for at få bedre spillere eller for at kunne træne formiddage.

Det koster penge - Vi skal også have udbygget organisationen og administrationen. Det koster penge at rykke ned fra Ligaen, og de penge skal vi nu finde igen ved en oprykning. Der skal så mere til, fordi vi jo netop rykkede ned, og det skal vi ikke igen. Det handler om penge og fysiske forhold, som der skal gøres noget ved, hvis man skal gøre sig gældende, siger Henrik Dudek.

- Vi kan rejse nogle penge, og de rækker et godt stykke, men vores kommune skal også være med til at skabe nogle »Liga-omgivelser«. Meget er godt i vores forhold til kommunen - de tog godt imod, at vi dannede et selskab, og vi har en god aftale om LED-banden, men der skal mere til. Vi ligger i bunden af Ligaen på fysiske forhold i forhold til de andre, siger Dudek.

I Dansk Kabel TV Arena kan der være 1100 mennesker, hvor konkurrenternes hjemmebaner rummer op til 5000, som i Gigantium i Aalborg.

- Det kunne jo være, at der kom flere tilskuere til vores kampe, hvis man vidste, at der var plads. Vi har plads til 110 af vores samarbejdspartnere til hjemmekampene, og det er altså dem, der betaler gildet. Vi skal bruge mere plads, og sat på spidsen, så spiller vi i et skur i Ligaen i forhold til de andre klubber. Der skal være ordentlige forhold både til tilskuere, men også kommercielt til vores samarbejdspartnere, siger TMS-formanden.

Han så gerne, at der blev skabt plads til 250 spisende gæster til en hjemmekamp.

I Ringsted er udvidelsen af sportscentret blevet forsinket, da den blev seks-syv millioner kroner dyrere end ventet. De penge skal findes eller også skal der ændres i byggeriet, og sagen er således stadig på politikernes bord.

- Jeg har mails tilbage fra 2013, hvor der blev snakket om udvidelsen og nye forhold, så det har taget tid. Det er rigtig ærgerligt.

-Står udviklingen af faciliteter i vejen for TMS Ringsteds udvikling?

- Ja, bestemt. Vi vil spille med blandt de 14 bedste hold i Danmark, og der handler det 75 procent om økonomi og rammer og 25 procent om sport. Vores samarbejdspartnere køber jo ikke bare et klistermærke og siger »held og lykke«. De vil have noget ud af det, og derfor hænger udviklingen af TMS meget nøje sammen med de rammer, vi har at spille under.

- Jeg er ikke politiker, men hvis jeg var, så ville jeg trykke på knappen og bygge, og så samtidig levere arbejde til nogle af byens håndværkere, som godt kan bruge arbejde netop nu. Så ville sportscenteret følge med udviklingen, og det ville håndboldklubben, floorballklubben og mange andre have gavn af, siger Henrik Dudek.

Han drømmer om, at udvidelsen af sportscentret står færdig om to til tre år.

relaterede artikler

Iværksættere: Helt høj på altaner 04. juni 2020 kl. 06:50