SMV'er opgiver offentlige udbud

Klipning af hækkene i parken, rengøring på rådhuset og reparation af kommunens biler. Offentlige opgaver, som stat og kommuner kan overlade til private virksomheder via såkaldte udbud. Men mange udbud er udformet, så små og mellemstore virksomheder ikke kan være med, for eksempel fordi udbuddene er for store eller dækker for bredt. Det mener seks ud af 10 små og mellemstore virksomheder ifølge en rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer. Resultatet ærgrer chefkonsulent Bjarke Roed-Frederiksen fra SMVdanmark.