SAS vil spare milliarder i de kommende år

Flyselskabet SAS varsler, at omkostningerne i 2023 skal været faldet med et milliardbeløb.

Flyselskabet SAS har været igennem adskillige sparerunder gennem årene, og den øvelse kommer til at fortsætte i fremtiden.

Det oplyser SAS torsdag i sit årsregnskab for 2018/2019, der bød på det laveste overskud i fem år.

Helt konkret vil SAS spare 1,5-2,0 milliarder svenske kroner frem mod 2023 via en række forskellige tiltag. Det svarer til 1,1-1,4 milliarder danske kroner.

En stor del af pengene forventes at komme ved en udskiftning af gamle fly.

SAS er i gang med at udskifte sine Boeing-fly med fly fra Airbus, der på sigt skal være det eneste mærke i flåden.

De nye fly bruger mindre brændstof, og en ensartet flyflåde vil også betyde lavere omkostninger til vedligehold.

Desuden skal der findes besparelser ved at forenkle SAS' administration - herunder ved brug af mere digitalisering og automatisering. Det kan koste stillinger, men der er ikke taget endelige beslutninger endnu.

SAS vil endvidere forbedre sin planlægning via et nyt system, der vil være oppe at køre i 2022.

Det skal sikre, at flyene bliver udnyttet bedst muligt og står mindst muligt på jorden - og at piloter og stewardesser er vagtsat mest optimalt.

SAS forklarer besparelserne med, at der er hård konkurrence.

- Vi er en industri, hvor vi løbende skal effektivisere for at sikre, at vi holder trit med konkurrenterne.

- Det kommer vi også til at fortsætte med i fremtiden, siger Simon Pauck Hansen, der er direktør for SAS i Danmark.

Hos Sydbank påpeger aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger branchen tæt, at løbende besparelser er livsnødvendige for at kunne klare sig.

- Det er en omskiftelig industri med stor konkurrence, og lønomkostningerne fylder rigtig meget.

- Alene i det seneste kvartal er SAS' udgifter til løn steget med 150 millioner kroner.

- Hvis man skal kompensere for det og blive ved med at tilbyde billigere billetter, så skal man spare, siger Jacob Pedersen.