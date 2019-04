SAS tjente flere penge på passagererne i marts

Det viser SAS' egne trafiktal for marts, der er offentliggjort fredag.

Til gengæld har SAS ikke været helt så god til at fylde flyene i marts, hvor det i gennemsnit havde fyldte 70 ud af 100 flysæder. Det er et fald på omkring tre sæder i forhold til for et år siden.

Det er dog blevet kompenseret af, at SAS til gengæld har fået mere for billetterne, og derfor er den gennemsnitlige indtjening per passager steget.

SAS oplyser, at det frem mod sommerferien åbner 22 nye direkte ruter og begynder at flyve til seks nye destinationer.

Fredagens trafikal indeholder ikke regnskabstal. Luftfartsselskabets seneste regnskab blev offentligt i februar. Det viste et underskud på 469 millioner svenske kroner.

Det var næsten dobbelt så stort som året før.

En højere oliepris og stigende omkostninger på flere andre områder har sammen med intens konkurrence givet minus.

For hele 2019 forventer SAS at få et overskud, men der er ikke sat tal på.