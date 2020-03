SAS stopper flyvninger til Norditalien på grund af coronavirus

Det oplyser SAS i meddelelse. Det betyder, at SAS ikke flyver til byerne Milano, Bologna, Torino og Venedig. Beslutningen gælder i første omgang frem til 16. marts.

Udenrigsministeriet ændrede mandag sin rejsevejledning. Nu frarådes alle unødvendige rejser til fire regioner i den nordlige del af landet. Det er Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Ministeriet begrunder ændringen med et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at der har været en stor stigning i antallet af smittetilfælde i regionerne.

SAS oplyser, at passagerer med billetter vil have mulighed for at blive ombooket eller få pengene tilbage.