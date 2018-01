SAS-piloter i Skandinavien går sammen i fælles fagforening

Skandinaviske SAS-piloter går sammen i en ny fælles fagforening. De fire fagforeninger for 1400 SAS-piloter har sammen dannet SAS Pilot Group for at stå stærkere over for arbejdsgiveren.

- Vi bliver spillet ud mod hinanden i alle forhandlinger. SAS er senest begyndt at bruge forholdene i sit irske datterselskab som målestok for, hvad vi i Skandinavien skal producere flyvetimer for, siger René Arpe, formand for Dansk Pilotforening, til check-in.dk

- SAS forsøger at splitte os - så derfor går vi sammen ud fra devisen om, at sammenhold gør stærk.

Indtil nu har piloterne været fordelt på fire fagforeninger, Dansk Pilotforening (DPF), Svensk Pilotförening (SPF) og de to norske, Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF).

Medlemmerne af de fire foreninger har automatisk medlemskab af SAS Pilot Group (SPG).

Ønsket om at skabe en fælles skandinavisk fagforening er især opstået, efter at SAS oprettede et irske datterselskab, der blandt andet står for en række flyvninger fra London-Heathrow og Malaga til Skandinavien.