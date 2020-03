SAS-piloter forstår behov for nedbemanding i corona-situation

Det skyldes coronaudbruddet, som har påvirket flytrafikken, hvilket har sat flyselskaberne under pres.

Henrik Thyregod, der er formand for Dansk Pilotforening, kan godt forstå behovet for at skære i omkostningerne på grund af den ekstraordinære situation.

- Vi ser et behov for nedbemanding, og vi forstår godt, at vi er nødt til at tale om de ting.

- Vi har ikke taget stilling til, om det skal være 10 eller 20 procent, men nu må vi se, hvad der sker, når vi mødes med SAS næste gang, siger Henrik Thyregod.

Henrik Thyregod befinder sig i øjeblikket i Oslo i Norge sammen med de andre pilotforeninger, der tilsammen udgør SAS Pilot Group.

Ifølge formanden har de været i dialog med SAS siden weekenden om forslaget. Han kan sagtens forstå, at selskabet er presset økonomisk som følge af situationen med coronavirus.

- Vi kan se dilemmaet. Der skal gøres noget, og der skal træffes nogle beslutninger for at få tingene til at køre med de bookingtal, der tikker ind hos SAS. Det forstår vi fuldt ud, siger formanden.

Henrik Thyregod ønsker, at der bliver fundet en solidarisk løsning på tværs af pilotforeningerne, hvor alle bidrager på lige fod.

Det er ikke kun piloterne, der er blevet bedt om at gå ned i løn og arbejdstid.

Også kabinepersonalet i SAS har fået forelagt forslaget.

Tirsdag udtalte Christa Ceré, der er fagforeningsformand for de kabineansatte SAS-medarbejdere i Danmark i Cabin Attendants Union (CAU), at forslaget nok ikke ville blive modtaget særligt positivt blandt de ansatte.