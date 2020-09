SAS mistede tæt på tre ud af fire passagerer i august

I august fortsatte coronakrisen med at gøre ondt på SAS. Der varsles dog genåbning af flere ruter i efteråret.

SAS har ligesom resten af luftfartsbranchen været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Landegrænser er blevet lukket, rejserestriktioner er blevet indført, og det har gjort ondt på selskabet.

I august har SAS mistet tæt på tre ud af fire af passager sammenlignet med samme måned i 2019.

Det fremgår af selskabets trafiktal.

717.000 passagerer fløj med SAS, hvilket er omtrent 74 procent - eller 2,1 million passagerer - færre end sidste år.

Tilbagegangen er på niveau med den, flyselskabet oplevede i juli. Her faldt passagertallet med 75 procent.

SAS pointerer dog, at der var 12.000 flere passagerer i august, end det var tilfældet måneden før.

I løbet af efteråret vil flyselskabet genåbne flere ruter for at imødekomme, at efterspørgslen langsomt er på vej tilbage.

- Primært vil vi genoptage indenrigsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige, men vi vil også genåbne 18 ruter til kernedestinationer i Europa, siger topchef Rickard Gustafson i en kommentar.

- Ydermere sigter vi efter at fortsætte vores flyvning til Asien og igen tilbyde fly til alle de tre kontinenter, vi normalt opererer på, lyder det.

Faldet i passagerantallet var procentvis større både i april, maj og juni, hvor det var på 95,7, 93,4 og 88 procent.