SAS mistede tæt på ni ud af ti passagerer i november

Stigende coronasmitte og rejserestriktioner betød markant færre passagerer for SAS i november.

Her mistede selskabet tæt på ni ud af ti passagerer sammenlignet med samme måned sidste år. Det viser tal fra flyselskabet.

331.000 fløj med flyselskabet, hvilket er 86 procent færre end sidste år. Det var samtidig knap halvdelen af antallet i oktober.

Topchef Rickard Gustafson fortæller, at SAS reagerede hurtigt og reducerede kapaciteten. Den var 75 procent lavere end sidste år og 20 procent lavere end i oktober.

- På vej ind i december har vi foretaget yderligere justeringer for at tilpasse vores kapacitet til den tilgængelige efterspørgsel, siger han i en kommentar.

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt af coronakrisen og de rejserestriktioner, der har været indført for at bremse smitten. Det har betydet lavere efterspørgsel og holdt mange fly på jorden.

Den massive modvind har også ramt SAS. Sidste uge kunne flyselskabet fortælle, at facit for regnskabsåret, der løb til og med oktober, var et underskud på 6,8 milliarder kroner.

Det er det største underskud i flyselskabets historie. Under krisen har SAS også været ude at hente penge hos sine ejere, der blandt andet tæller den danske og svenske stat.

De var med til at finansiere en redningsplan med en samlet værdi af 8,6 milliarder kroner. Der kan da også blive brug for noget på kistebunden at tære på.

SAS venter først mere normale tilstande i luftfartsbranchen i 2022. Derfra ventes der endnu at gå et par år, før efterspørgslen er tilbage på det niveau, der var inden corona.

Flere andre flyselskabet har fået hjælp af deres statslige ejere under krisen. Blandt andet Air France-KLM har fået hjælp af Frankrig og Holland.