SAS leger Luksusfælden og laver finansiel hovedrengøring

I årevis var SAS i dyb krise. Pengene fossede ud af selskabet og passagererne fandt andre og billigere flyselskaber at rejse med. I den periode måtte SAS optage gæld. Det er ikke billigt, når bundlinjen bløder og fremtiden er mørk.

Men med års sparekur og økonomisk optur, der giver flere rejsende, kan SAS nu finde den store kost frem og gøre hovedrent i finanserne.

- SAS giver overskud, og man har lagt en plan, hvor det ser ud til, at man også tjener penge de næste tre år.

- Det vil være seks år med overskud, og det ved jeg ikke engang, hvornår sidst skete, siger luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Med den bedre situation kan SAS låne penge markant billigere, end man kunne i de hårde år. Og derfor er selskabet begyndt at indløse gammel gæld med ny.

- SAS har penge i banken, men betaler alligevel over 400 millioner kroner om året for deres gæld. Det er et kæmpe paradoks.

- Men nu begynder de at omlægge dyr gæld til billig og slippe af med deres præferenceaktier. Så kan de bruge penge på at investere og vokse i stedet, siger Jacob Pedersen.

Det er da heller ikke småpenge, der kan spares. SAS havde finansudgifter - hovedsageligt udgifter til gæld - på 611 millioner svenske kroner i regnskabsåret 2016/17.

Samtidig udstedte SAS i 2014 præferenceaktier. De garanterede køberne 10 procent i udbytte de første fem år - lige meget hvordan SAS klarede sig.

Den udstedelse har ifølge Berlingske Business kostet SAS 1,4 milliarder svenske kroner over de sidste fire år. Men dem begynder SAS nu at indløse.

- Da de blev udstedt var SAS i en situation, hvor det skulle skaffe kapital for at investere i at blive overlevelsesdygtigt.

- I dag ser det dyrt ud, men da men gjorde det, lignede det faktisk et "home run" for ledelsen. Men det har været dyrt, og det har suget penge ud af lommerne på de almindelige aktionærer, siger Jacob Pedersen.

Med en større finansiel oprydning står SAS i en markant stærkere situation i den hårde konkurrence, markedet stadig er præget af.

- Fremtiden ser meget lysere ud, end den har gjort længe. Nu skal der et alvorligt tilbageslag på markedet til, hvis SAS skal give underskud.

- Så SAS ligner et selskab, der virkeligt er klar til at tage konkurrencen op, afslutter Jacob Pedersen.