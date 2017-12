SAS kræver lavere lufthavnstakst for at holde billetpriser nede

Selskabet bag lufthavnen vil sætte den pris, som selskaberne betaler for at bruge lufthavnen, ned med i gennemsnit 10 procent. Men står det til SAS, skal priserne længere ned, for at lufthavnen er konkurrencedygtig.

Koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen hos luftfartsselskabet SAS kalder nedsættelse af taksterne i Københavns Lufthavn for "et skridt i den rigtige retning".

- Vi er ikke i mål endnu, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Det handler ikke om, at det skal være den billigste lufthavn i Europa. Men vi kan se, at andre har sænket prisniveauet markant. Derfor ser vi frem til at arbejde samme med lufthavnen om yderligere initiativer, siger han.

Flere selskaber - herunder SAS - har tidligere kritiseret lufthavnens prisniveau.

Regeringen fremlagde i juli en ny strategi for luftfart. Den lagde op til, at prisen for at benytte Københavns Lufthavn skulle ned, så det i sidste ende kan blive billigere for passagererne.

Strategien udstikker rammerne, men det er op til luftfartsselskaberne og lufthavnen at forhandle en aftale på plads om de fremtidige takster.

Den nye regulering skal gælde fra april 2019. Men indtil videre falder taksterne i København altså i gennemsnit 10 procent fra april 2018.

Spørgsmålet er så, om passagerne samtidig vil kunne mærke noget til selskabernes besparelser i form af billigere billetter.

Lars Sandahl Sørensen siger til det, at SAS hele tiden arbejder på at have konkurrencedygtige priser.

- Priserne er i konstant nedadgående retning i vores industri, og det kræver også, at vi kan se den samme trend hos vores underleverandører, siger han.