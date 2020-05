SAS genåbner snart ruten mellem Aarhus og København

Ruten mellem Aarhus og København har været lukket siden 27. marts på grund af coronakrisen. Ruten bliver genåbnet med to daglige afgange.

- Vi ser, at der med genåbningen af Danmark er et stigende behov for indenrigsrejser, og det vil vi naturligvis gerne imødekomme, siger Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS Danmark, i pressemeddelelsen.

Samtidig vil SAS øge kapaciteten mellem Aalborg og København, hvor SAS har fløjet siden 20. april. Dermed skrues der op til tre daglige afgange fra to.

Ifølge SAS vil selskabet i takt med genåbningen af det danske samfund åbne for ruter, hvor der forventes at være øget efterspørgsel.

- Vi er glade for på denne måde at kunne være med til at understøtte genåbningen af vores samfund, siger Simon Pauck Hansen.

Direktøren nævner, at SAS fortsat er langt fra niveauet før coronakrisen, men at man langsomt og sikkert øger indenrigstrafikken i Danmark igen.

Inden coronakrisen fløj SAS til 100 forskellige destinationer ud af København. På nuværende tidspunkt flyves der fire. Det drejer sig som Aalborg, Aarhus, Oslo og Stockholm.

Tidligere mandag oplyste Udenrigsministeriet, at nye retningslinjer åbner for, at nødvendige erhvervsrejser kan blive gennemført. De nye retningslinjer er lavet i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.

Selv om de nye retningslinjer er et skridt i den rigtige retning, er de ikke nok til at sikre normale tilstande for dansk erhvervsliv. Det mener Dansk Industri (DI).

- Det er et meget lille skridt, som regeringen tager. Og vi vurderer ikke, at det vil have den store positive effekt for virksomhederne.

- I praksis er der ikke den store forskel i de kommende retningslinjer og den praksis, der har været under coronakrisen, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, i en skriftlig kommentar.

Han mener, at grænserne skal åbnes, så virksomhederne igen kan besøge deres udenlandske kunder og forretningsforbindelser.

I øjeblikket diskuterer Folketingets politikere en genåbning af grænserne.