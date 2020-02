SAS forventer coronatab for 140 millioner kroner

SAS forventer, at aflysninger af fly til og fra Kina i februar og marts kommer til at betyde tabt omsætning for 140 millioner kroner.

Det skriver SAS i en meddelelse til sit kvartalsregnskab.

- De økonomiske udsigter forbliver usikre, og udbruddet af Covid-19 føjer yderligere bekymring til en økonomisk opbremsning i nøgleøkonomier, som kan påvirke vores kunders efterspørgsel negativt, skriver SAS.