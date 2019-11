SAS flyver med flere: Giver tro på større indtjening

SAS har haft nogle gode måneder med en fin udvikling på passagersiden, og det giver større forventninger til årets indtjening.

Det fortæller det skandinaviske luftfartsselskab i forbindelse med præsentationen af sine trafiktal for oktober.

I oktober fløj SAS med 3,6 procent flere passagerer end samme måned sidste år, og det har været med til at løfte selskabets forventninger til hele året.

- SAS' udsigter i regnskabet for tredje kvartal var, "at det vil blive udfordrende at nå et positivt resultat før skat og engangsposter i 2019".

- Som et resultat af stærke trafiktal og en forbedret enhedsomsætning er forventningerne blevet revideret, skriver SAS i en pressemeddelelse.

Nu venter SAS at tjene et sted mellem 700 og 800 millioner svenske kroner - eller 490-560 millioner danske kroner - før skat og engangsposter.

Tidligere forventede SAS blot et "positivt" resultat før skat og engangsposter.

Ud over flere passagerer er SAS begyndt at tjene mere på de kunder, som vælger at flyve med selskabet.

Det fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, og som følger luftfartsbranchen tæt.

- Billetpriserne for de kunder, der flyver med SAS, er dyrere end tidligere.

- Det er noget af det, der skæpper i kassen og er med til at påvirke positivt. Det gør, at SAS kommer på ret god afstand af et nulresultat i år, siger Jacob Pedersen.

Tidligere i år blev SAS' indtjening tynget af en pilotstrejke.

Blandt andet derfor er det en god nyhed for selskabet, at det alligevel kan lade sig gøre at hæve forventningerne til indtjening i år.

- Det viser, at SAS er lykkedes med mange af de ting, man har sat i søen. Det fortæller også, at kunderne er villige til at betale lidt mere for at flyve med SAS, siger Jacob Pedersen fra Sydbank.