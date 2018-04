SAS flyshopper for 24 milliarder kroner

- For lidt over et år siden begyndte vi at indfase helt nye Airbus A320neo'er, og siden da har vi fået meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder.

- Derfor er jeg glad for, at vi gennem denne ordre kan fortsætte med at forbedre og investere i vores tilbud til kunderne, skriver administrerende direktør for SAS, Rickard Gustafson, i en pressemeddelelse.

15 af de nye fly bliver leaset fra andre selskaber, mens SAS har købt 35 styk. Det sker til en pris på fire milliarder dollar eller omkring 24 milliarder danske kroner.

Flyene bliver leveret fra 2019 til 2023, skriver SAS.

Luftfartsselskabet har allerede mange fly af typen A320neo, der har en særdeles god brændstoføkonomi. Derfor vil ordren ikke bare give en besparelse på brændstofregningen, der er afgørende i luftfart, Den vil også gøre SAS' flåde mere ensartet.

- Ordren giver os adgang til markedets mest effektive fly, og gør det dermed muligt for os at øge vores effektivitet yderligere, skriver Rickard Gustafson.

Med den store flyordre, der vil bringe antallet af A320Neo op på over 80 i SAS' flåde, har selskabet taget sidste skridt i en stor, strategisk turn-around.

Det vurderer chefaktieanalytiker hos Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen.

- Købet er udtryk for, at SAS nu kopierer den sidste del af lavprisselskabernes set-op. Man har gennemført besparelser, flyttet personale til andre lande og nu opgraderer man altså sin flåde, siger han.

For blot få år siden var SAS i dybe økonomiske problemer. Udgifterne var for høje, man havde dyr gæld og markedet var i modvind.

Over de seneste fem år har SAS via store spareplaner vendt skuden og giver nu overskud.

- Vi ser nu et SAS, som har skabt et bedre fundament. Omkostningerne er skåret ned og gælden er under mere kontrol.

- Der er stadig knaldhård konkurrence på markedet, men den er aftaget en smule, siger Michael Friis Jørgensen.