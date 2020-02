SAS fjerner reklamevideo fra nettet efter kritik

Flyselskabet SAS har fjernet en reklamevideo fra sine sociale medier, efter at den har affødt kritiske kommentarer fra blandt andet Facebook-brugere.

Det skriver Ekstra Bladet.

Videoen, der har titlen "What is truly Scandinavian", punkterer en lang række ting, man ellers forbinder med Danmark, Norge og Sverige.

- Hvad er egentlig skandinavisk?, spørger en kvindestemme i videoen.

- Absolut ingenting, svarer hun.

I videoen fremføres det, at demokratiet er fra Grækenland, rugbrød er tyrkisk, vindmøller er fra Persien, cykeltraditionen er lånt fra Tyskland, og lakrids er fra Kina.

Svaret fra SAS er, at alt er en kopi fra andre lande, og videoen viser, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

Videoen har affødt en hel del kommentarer på SAS' Facebook-side, hvor den var at finde tirsdag aften.

- Hvad var det, som fik et skandinavisk flyselskab til at tro, at det at pisse og spytte på Skandinavien og alle skandinaver var en god idé?, skriver en Facebook-bruger.

Der er dog også brugere, der ikke ser problemer med videoen.

- Giv ikke efter for de navlepillende skandinavers misforståede selvopfattelse (...) - glimrende reklamefilm, stå ved den, skriver en anden bruger.

SAS har fjernet videoen fra Facebook og flyselskabets YouTube-kanal.

Videoen nåede på Facebook at blive set af mere end 550.000, inden den blev fjernet. Opslaget har haft 22 gange flere interaktioner, end SAS plejer at have på sine opslag på Facebook.

YouTube-brugere har dog delt den, og den er derfor fortsat tilgængelig.

Det har onsdag formiddag ikke været muligt at få en kommentar fra SAS, men da videoen blev præsenteret tirsdag, lød det i en pressemeddelelse:

-Hos SAS er vi stolte af vores skandinaviske arv, og også af den rolle rejsende spiller i skabelsen af morgendagens Skandinavien, sagde marketingchef Martin Adonis ifølge svenske Aftonbladet.

- Hvis vi ikke var nysgerrige efter andre dele af verden, så ville Skandinavien ganske enkelt ikke se ud, som det gør i dag.