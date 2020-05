SAS får milliardlån til krise: Danmark og Sverige kautionerer

SAS har sikret sig et lån på 2,3 milliarder kroner, som skal hjælpe flyselskabet under coronakrisen.

Lånet er kommet i stand, efter at Sverige og Danmark i marts besluttede at stille sikkerhed for et lån til det pressede flyselskab på 2,1 milliard danske kroner. Det endelige lån er dermed lidt højere.

Efterfølgende har det skullet godkendes af EU-Kommissionen grundet regler om statsstøtte, og nu har SAS sikret sig adgangen til pengene.

- Aftalen styrker vores finanser i en svær periode, hvor det meste af vores flåde står på jorden, siger Torbjørn Wist, der er finansdirektør for SAS, i en meddelelse.

Den danske og svenske stat ejer 29 procent af aktierne i SAS.

Den danske regering har for nylig meldt ud, at man vil gøre, hvad der skal til, for at redde SAS gennem krisen.

SAS håber desuden at kunne få en norsk statsgaranti på 1,2 milliarder kroner.

Det er samme hjælpepakke, som Norwegian forventer at kunne få støtte fra, efter at selskabet mandag lykkedes med at få en stor redningsplan på plads med aktionærer og kreditorer.

Flyselskaberne i det meste af verden er i øjeblikket hårdt pressede af coronakrisen, da antallet af flypassagerer er faldet markant.

Regeringer har i en lang række lande hjulpet flyselskaber med lån eller anden støtte.

Mandag fik den franske regering grønt lys af EU til at hjælpe Air France med en hjælpepakke på 52 milliarder kroner.

Pakken består af både direkte lån fra staten og garantier på lån, som Air France optager i for eksempel banker.

I Tyskland er der en anden løsning på bordet for Lufthansa.

Her forhandles der om en løsning, hvor staten køber aktier i Lufthansa for op mod 75 milliarder kroner.