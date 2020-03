SAS er tryg ved EU-løfte om tiltag mod spøgelsesfly

Coronavirus er dyr omgang for flyselskaberne, og EU-Kommissionen har taget initiativ til at undgå tomme flyvninger med et løfte om at ændre en forordning, der kan presse selskaberne til at flyve med tomme fly.

SAS er betrygget af meldingen fra EU-Kommissionen, selv om det ikke er en garanti.

- Vi meget glade for, at EU-Kommissionen nu vil se på det, så man forhåbentlig kan søge dispensation fra den, siger SAS-pressechef Kristoffer Meinert.

Det handler om slottider - tid for afgang og landing - der er fundamentet for flyselskabernes forretning. Et selskab skal flyve mindst 80 procent af deres slots.

Kommissionen kan ikke ændre forordningen, men skal fremsætte et ændringsforslag, der skal forhandles af EU-landene og EU-Parlamentet.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen har sendt et klart signal om, at man vil fremsætte det så snart som muligt. For at hjælpe flyselskaberne økonomisk. Og for at hjælpe miljøet og klimaet.

- Vi arbejder meget målrettet på det, siger en talsmand for EU-Kommissionen.

Han siger, at det burde være muligt at nå på plads med en ændring "i tide", da slottider for sommerperioden, der indledes 29. marts, er fastlagt.

Derfor skulle det ikke være nødvendigt for selskaber, hvis de ellers har tillid til det politiske løfte, at flyve med tomme fly i øjeblikket.

Det gør SAS heller ikke, bekræfter Kristoffer Meinert.

- Når vi har appelleret til ændring af slotreglerne, er det for at undgå at havne i en situation, hvor vi skulle til at flyve med tomme fly. Det ville ikke være holdbart økonomisk og klimamæssigt, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor er slottiderne så vigtige for jer?

- Det er dem, vores marked er baseret på. Det er det, der giver os mulighed for at flyve til diverse lufthavne. At vi eksempelvis kan flyve til London og Paris. På den måde er vi afhængige af at kunne bevare dem, siger han.

Spørgsmål: Men hvis I nu ikke fløj disse flyvninger, og hvis reglerne forblev, som de er, ville det så betyde, at I ville få tildelt dårligere slots, eller ville det betyde, at I slet ikke kunne få flyvninger til vigtige lufthavne?

- Begge dele. Det kunne betyde, at vi fik dårligere slottider, der var tidspunkter, som vi ikke kunne flyve til og fra på. Det kunne også betyde, at der ville være nogle steder, som vi slet ikke ville kunne flyve til, siger han.

Coronavirus gør ifølge pressechefen "ondt på SAS". I marts har selskabet aflyst 2000 afgange. Selskabet har 800 flyvninger dagligt.

USA har indført et indrejseforbud, der træder i kraft natten til fredag lokal tid, og som også vil ramme SAS.