SAS dropper lønkompensation - kan koste 1700 danske job

Det skriver Fagbladet 3F med henvisning til oplysninger fra en mail, som SAS skal have sendt ud til piloter, stewardesser og bagageportører i Danmark.

I mailen skriver SAS, at det ikke længere giver mening, at danske ansatte skal være omfattet af lønkompensationsordningen.

- For rettidigt at kunne igangsætte og gennemføre de opsigelser og nødvendige organisatoriske forandringer i SAS-koncernen, vi annoncerede i april, har SAS derfor valgt at udtræde af lønkompensationsordningen senest 30. juni.

- SAS går nu ind i en forhandlingsproces med samtlige faglige foreninger. I slutningen af denne måned vil vi have overblik over, hvordan organisationen skal se ud fremover.

- Det betyder, at stort set alle danske medarbejdere vil have en afklaring senest 30. juni, skriver SAS i mailen ifølge Fagbladet 3F.

Til Ritzau bekræfter SAS, at selskabet kommer til at skulle opsige ansatte i denne måned.

- For at sikre vores virksomheds overlevelse bliver vi nødt til at tilpasse SAS den nye virkelighed, vi står i, hvor vi først forventer normal efterspørgsel igen i 2022, skriver Sille Beck-Hansen, dansk pressechef for SAS, i en mail til Ritzau.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at SAS 28. april varslede fyringer af 5000 ansatte i Skandinavien, heraf 1700 i Danmark.

Siden da har tillidsfolk afventet at blive indkaldt til forhandlinger om præcis hvem, som skal afskediges i de forskellige afdelinger i selskabet.

Afklaringen kommer først nu, da SAS har afventet, om det kunne benytte sig af en forlængelse af ordningen om lønkompensation.

Men det synes selskabet ikke er tilstrækkeligt attraktivt ifølge Fagbladet 3F.

- Vi havde håbet på, at der ved en forlængelse af ordningen ville komme en fleksibilitet ind, der ville gøre det muligt for os stadig at benytte ordningen.

- Det er desværre ikke tilfældet, skriver SAS i mailen til de ansatte.

Ordningen omkring lønkompensation blev forleden forlænget fra 9. juli til 29. august.

Gennem ordningen dækker staten op til 90 procent af den hjemsendte medarbejders løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.

Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.