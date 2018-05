S: Banker skal ikke kunne outsource ansvar for hvidvask

Der er et åbenlyst behov for, at bankerne gør mere for at bekæmpe hvidvask, lyder det fra Jeppe Kofod, medlem af Europa-Parlamentet (S) og ordfører for parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg.

Alligevel er han skeptisk over for et nyt initiativ fra fem nordiske storbanker - herunder Danske Bank og Nordea. De vil danne et nyt fælles selskab, der skal hjælpe bankerne til effektivt at kunne bekæmpe hvidvask ved at få overblik over kunderne.