Ryanair genoptager seks ud af ti flyvninger i august

Ryanair genoptager seks ud af ti flyvninger i august. Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Ligesom resten af luftfartsbranchen har det irske selskab været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Grænselukninger og rejserestriktioner har betydet, at Ryanair har måttet holde sine fly på jorden.

Fra april til juni fløj Ryanair med 99 procent færre passagerer end sidste år. I perioden tabte selskabet 1,4 milliarder kroner.

I juli har flere end 4,4 millioner kunder fløjet med Ryanair, oplyser selskabet.

Fra 1. august er 60 procent af lavprisflyselskabets fly dog tilbage i luften igen.

- Siden genoptagelsen af vores program i slutningen af juni er passagertallene fortsat med at stige, siger topchef Eddie Wilson i en kommentar.

- Som et resultat er vi glade for at annoncere, at vores flyprogram vil stige til mere end 60 procent i august, lyder det fra chefen.

I meddelelsen opfordrer Ryanair alle passagerer til at følge sikkerhedstiltagene, som blandt betyder, at der skal bruges mundbind på flyene.

Flere flyselskaber har fået støtte af stater for at kunne klare krisen, som har ramt luftfartsbranchen særdeles hårdt.

Blandt andet Lufthansa, der har fået støtte af den tyske stat, ligesom SAS har fået en hjælpende hånd fra Danmark.

Det er dog ikke tilfældet for Ryanair, og straks efter at EU-Kommissionen godkendte støtten til Lufthansa, klagede flyselskabet over afgørelsen.

Det skyldes, at det normalt ikke er tilladt at pumpe den slags penge ind i en virksomhed. På grund af coronakrisen er der dog vedtaget en midlertidig ændring af EU-reglerne om statsstøtte

Selv om selskabet har tabt en del penge, så er der stadig masser at hente på kistebunden. Ved udgangen af juni havde Ryanair således en egenkapital på 29 milliarder kroner.