Ryanair planlægger at åbne en ny base i Billund Lufthavn. (Arkivfoto)

Ryanair genåbner base i Billund Lufthavn med 26 ruter

Ryanair lukkede i 2015 sin base i Billund efter et opgør med fagbevægelsen. Nu genåbnes basen.

Det irske lavprisflyselskab Ryanair planlægger at åbne en ny base i Billund fra den kommende vintersæson.

Det oplyser selskabet onsdag på et pressemøde.

Ifølge Eddie Wilson, administrerende direktør i Ryanair, kommer åbningen til at kaste nye job af sig.

- Dette vil skabe 60 nye job for Ryanair i lufthavnen og øge vores ruteudbud til vestdanskerne markant til 26 ruter i alt denne vinter, siger Eddie Wilson.

Baseåbningen fra slutningen af oktober kommer, efter at Ryanair ellers lukkede sin base i Billund i 2015.

Lukningen fulgte som resultat af et opgør med den danske fagbevægelse, der ville have selskabet til at indgå aftaler med de lokale fagforeninger.

Men da Ryanair blankt afviste det, førte det til konflikttrusler fra fagforeninger.

I sidste ende valgte Ryanair at lukke sin base i Billund og aflyse planerne om at åbne en base i København.

I dag er Ryanair et andet sted, fortæller Eddie Wilson. Ifølge ham vil de ansatte i Danmark komme til at arbejde på danske aftaler.

- I en tid, hvor andre flyselskaber skærer ned på medarbejdere, er vi glade for at investere yderligere i både mennesker og lufthavne i Europa, og vi ser frem til at starte rekrutteringen af de nye roller meget snart, siger Eddie Wilson.

Hos Flyvebranchens Personale Union fortæller formand Thilde Waast, at man de seneste år har været i dialog med Ryanair om at lave danske aftaler - dog uden at det endnu har kastet noget resultat af sig.

Formanden understreger, at hvis Ryanair igen åbner base i Danmark, så skal det ske med en "god, dansk overenskomst".

- Vi er glade for, at Ryanair anerkender det på pressemødet i dag, men vi er desværre stadig langt fra hinanden, når det kommer til indholdet af en aftale.

- Vi håber, at vi kan få en løsning ved forhandlingsbordet inden opstart af basen, uden at vi skal igennem det samme som i 2015, siger Thilde Waast.

Ifølge Ryanair vil der blive investeret lidt over 1,2 milliarder kroner i den nye base. Indledningsvist vil basen have to fly stående til rådighed.

Planen er, at der ugentligt skal være 69 flyvninger fra basen. I alt bliver der fløjet 26 forskellige ruter.

Sevilla i Spanien, Tallinn i Estland, München i Tyskland og Bruxelles i Belgien er nogle af de destinationer, der vil blive fløjet til.