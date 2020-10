Rutebusserne først med grøn energi

Om nogle år kører rutebusser fra DitoBus på el. De første er på vej inden for kort tid, og planen er, at minibusserne følger efter.

- Vi har været rundt for at se på elbusser, og de findes - i Kina, som er langt fremme. 99 procent af verdens elbusser kører i Kina, og 99,9 procent af elbusserne produceres i Kina, bemærker Ib Gregers Boers.

Med 400 busser er det en årelang omstilling at udskifte dieselbusserne. En mellemløsning er at bruge biogas eller grøn diesel, det vil sige diesel fremstillet af planter og animalsk fedt. Biodiesels fordel er, at den kan blandes med fossil diesel.

- Vi bestræber os på at være med, så snart de første minibusser til el er klar inden for få år. Vi spejder efter den størrelse, vi har brug for, og som opfylder kravet til handikapkørsel med kørestolslift. I mellemtiden overvejer vi biodiesel, der er dyrere, men kun vil påvirke prisen for kommunerne med fem-ti procent, siger Ib Gregers Boers.