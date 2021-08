Royal Stage bag nye business talks

- Jeg forventer, at vi får et indblik i, hvad Amazon satser på nu og i fremtiden, siger Carsten Larsen, direktør i Royal Stage. Foto: Martin Warming

Royal Stage i Hillerød lancerer fire eksklusive foredrag med internationale gæster. Det første er den 8. september med speaker fra Amazon.

Erhverv - 15. august 2021 kl. 09:56 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Royal Stage skal danne ramme om mere end store sports- og kulturoplevelser, og derfor lancerer arenaen nu fire inspirationsoplæg med internationale gæster ved mikrofonen. Oplæggene har fået titlen »Exclusive Business Talks«, og den første gæst er grundlægger af Amazons Marketplace Seller Courses Shannon Roddy.

- Vi vil gerne lave noget, der sætter Royal Stage på landkortet hos erhvervslivet, så vi satser på, at programmet har interesse for forretningsfolk i hele Danmark, men regner med, at deltagerne primært kommer her fra hovedstadsregionen, siger direktør Carsten Larsen fra Royal Stage.

Idéen er at arrangere fire af de eksklusive foredrag hvert år. De foregår fra 17-19 og der vil være plads til op til 1000 deltagere. Den første gæst er Shannon Roddy fra Amazon, der med sit kursus har hjulpet flere end 100 virksomheder med at komme i gang på Amazon; flere af dem har vundet 1. pladsen i platformens kategorier »Nye Produkter« og »Bedst Sælgende Produkter«.

Amazon er endnu ikke rullet ud i Danmark men i oktober sidste år åbnede den globale nethandelsplatform i Sverige og er nu repræsenteret i 175 lande.

- Jeg forventer, at vi får et indblik i, hvad Amazon satser på nu og i fremtiden, siger Carsten Larsen, der også håber, at det nye initiativ kan trække nogle gæster til Royal Stage som ellers ikke var kommet til Hillerød.

- Og at vi er med til at brede mere viden ud til det danske erhvervsliv på den her måde, så jeg håber, at vores nye Business Talks har bred appel fra hele Sjælland og at vi kan køre disse i en årrække, siger han.

Det første foredrag med Amazon foregår onsdag den 8. september, og det følgende bliver onsdag den 3. november, hvor emnet er Brexit. I november er talerne Lasse Hamilton Heidemann, EU- og International Chef i Dansk Erhverv, og Mariano A. Davies, tidligere founder, CEO og bestyrelsesformand i British Chamber of Commerce i Danmark (BCCD).