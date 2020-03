Hans Savonije, der har været topchef siden 2017, vil søge andre udfordringer, og bestyrelsen har derfor igangsat processen med at finde en afløser, oplyses det.

Royal Unibrews topchef, Hans Savonije, fratræder senest næste år sin stilling. Det oplyser bryggeriet tirsdag i forlængelse af offentliggørelsen af regnskabet for 2019.

- På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Hans Savonije for de mange års store bidrag til Royal Unibrew. Han overdrager en stærk regional bryggerivirksomhed - finansielt såvel som kommercielt, siger formand Walther Thygesen i en kommentar.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvorfor Hans Savonije fratræder.

Bryggeriet arbejder målrettet på i 2020 at levere en indtjening for driftsresultatet på niveau med 2019 til trods for den nuværende situation med coronavirusudbruddet.

Det skriver bryggeriet i regnskabet for 2019.