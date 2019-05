Fra venstre: Kasper Højmann (konsulent), Josefine Evjen, Lars Skjoldby (direktør) og Mads Jespersen (partner).

Roskilde-virksomhed kåret som årets bedste praktiksted

Erhverv - 09. maj 2019 kl. 07:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Josefine Evjen studerer til markedsføringsøkonom og er en af mange, der har nomineret deres praktikvirksomhed til prisen. Blandt mange gode nomineringer løb Josefine og Skjoldby og Co. af med prisen og skal nu repræsentere Region Sjælland til den store landsfinale på Børsen den 28. maj.

- Vi er meget glade for prisen, fordi den afspejler, at vi er glade for at have praktikanter - og de bliver udfordret og har det godt hos os. Vi ser frem til finalen på Børsen, når Josefine skal på scenen og kæmpe for en national sejr til hende og Skjoldby & Co! Vi har haft praktikanter fra erhvervsakademi-uddannelserne de seneste fem år, og vi får altid en masse friske input, nye vinkler og metoder samt en masse gå-på-mod tilført fra de unge Zealand-studerende. Josefine er ingen undtagelse - hun har faktisk gjort sig så uundværlig, at vi har ansat hende i en fuldtidsstilling efter endt uddannelse til markedsføringsøkonom til sommer, siger Lars Skjoldby, direktør og stifter af Skjoldby og Co, som har hjemme i Roskilde.

Gik efter drømmejobbet Josefine Evjen studerer til daglig til markedsføringsøkonom på Zealands afdeling i Roskilde. At hun havnede i praktik i Skjoldby & Co. var ikke et tilfælde, og hun råder kommende studerende til at gå målrettet efter en virksomhed, som de virkelig gerne vil arbejde i, frem for »blot« at søge en praktikplads:

- Man skal gå målrettet efter en virksomhed, hvor man kan se sig selv arbejde. Jeg researchede en del og faldt for Skjoldby & Co. på grund af de værdier, fagområder og opgaver, de står for. Jeg har også engageret mig 110 procent og har mødt tillid, fået mange vigtige opgaver og har fået god sparring - men også blevet kastet ud på dybt vand og vist tillid. Man lærer virkelig meget af sine fejl og af at få ansvar, siger Josefine Evjen.

Praktikanter tilfører energi Skjoldby & Co. specialiserer sig i online marketing og er vokset fra at være Lars Skjoldbys iværksætterprojekt for godt syv år siden til en virksomhed, hvor kantinen har måttet udvides i stigende grad de seneste tre år:

- Vi vækster og oplever stigende efterspørgsel efter vores viden om, hvordan kunderne bliver endnu mere synlige på nettet. Vi modtog blandt andet en skandinavisk SEO-pris for vores resultater i starten af året. Det er vigtigt, at vi får gode studerende i praktik, så vi tilfører ny energi og ideer til vores forretningsudvikling og metoder - derfor er vi virkelig stolte over at få anerkendelse som en god praktikvirksomhed, pointerer Lars Skjoldby.

I år har Zealands studerende nomineret følgende virksomheder til prisen Årets Zealand-praktik: COOP, Landbrugsskolen Sjælland, Sharepeeps ApS, Jupiter Cykler, Legal Cross Border, Danske Bank (Næstved), Landbrug & Fødevarer, Business Slagelse / Slagelse Festuge, VKST, NRE, Finanshuset Fredensborg, Peter Due Bolig, Brica Sikring A/S, Nordea (Kalundborg), Grant Compass, Arkitekterne Køge A/S, WhoThat og Skjoldby & Co.