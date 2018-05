Se billedserie Erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen (tv) fra Danske Bank er tovholder på Roskilde Erhvervspris. Her er han på besøg hos en af de nominerede, Aaløse Marketing, der drives af Thomas Aaløse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde har atter en erhvervspris

Erhverv - 30. maj 2018
Af Lars Ahn Pedersen

Efter et par års pause skal der igen uddeles en erhvervspris i Roskilde Kommune, men bortset fra at det igen er et pengeinstitut, der står bag, og prisen fortsat består af et kunstværk lavet af en lokal kunstner, er meget ændret.

Frem til 2015 blev Nordeas Erhvervspris uddelt til en lokal virksomhed.

Nu har Danske Bank taget over, men erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen ønsker ikke bare at kopiere konceptet og sagde da også nej tak, da muligheden i første omgang bød sig.

Efter at have tænkt lidt over det ombestemte han sig, men betingelsen var, at han fik lov at gentænke formatet, og det fik han ja til.

Det betyder blandt andet, at prisen hedder Roskilde Erhvervspris og ikke Danske Banks Erhvervspris, som man kunne have forventet.

- Vi kunne sikkert godt få mere reklame ud af det, hvis vi kaldte den for Danske Banks Erhvervspris, men jeg vil gerne have, at den skal være hele Roskilde Kommunes erhvervspris. Det skal også være en pris, der kan drives af alle og ikke kun af Danske Bank, sagde Jesper Steen Christensen til DAGBLADET i januar, da prisen blev annonceret.

En ændring er, at det bliver deltagerne på Roskilde Kommunes nytårskur for erhvervslivet i januar 2019, der afgør, hvem der bliver den første modtager af Roskilde Erhvervspris.

