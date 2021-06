Online salg har virkelig været i vækst under coronakrisen. Roskilde Handelsskole har derfor besluttet at udbyde en handelsuddannelse med speciale i digitalt salg. Foto: Roskilde Handelsskole

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Handelsskole udbyder uddannelse indenfor digital handel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Handelsskole udbyder uddannelse indenfor digital handel

Erhverv - 03. juni 2021 kl. 12:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Som noget nyt udbyder Roskilde Handelsskole en uddannelse inden for detailhandel med digital handel som speciale. Uddannelsen er for elever, som ønsker at arbejde med digital handel og salg, og som skal i gang med den to-årige praktikdel af deres uddannelse i handelsvirksomheder, og som undervejs skal på skoleophold på en erhvervsskole.

- Coronakrisen har jo betydet, at onlinesalget er steget enormt, og vi tror på, at det digitale salg vil holde sig på et højt niveau, når krisen er overstået. Derfor mener vi, det er vigtigt at uddanne unge mennesker til at blive eksperter i at sælge digitalt, fortæller Tom Andrés, som er uddannelsesleder på Roskilde Handelsskole.

Han forestiller sig, at der på sigt årligt bliver uddannet 20-30 unge mennesker med speciale i digital handel, fordi behovet for den slags ekspertiser bliver større og større efterhånden som det digitale salg udvikler sig.

Både digitalt og analogt - Mange detailvirksomheder har jo fået øjnene op for onlinesalg, men måske de mangler nogle kompetencer til at håndtere det. Derfor tror vi på, at der er et behov for denne uddannelse, og nu kan virksomhederne ansætte elever med fokus på e-handel forklarer Tom Andrés.

Han tilføjer, at man på Roskilde Handelsskole udmærket er klar over, at mange mindre detailhandelsvirksomheder ikke kan beskæftige en elev med udelukkede online salg. I virksomheder af den størrelse skal eleven derfor være indstillet på både at sælge fysisk i butikken og beskæftige sig med salg online. Uddannelsesleder Tom Andrés peger i den forbindelse på, at det faktisk er en fordel, at eleven også møder nogle af kunderne fysisk. Det giver nemlig en god fornemmelse for, hvad handel egentlig er, og hvordan man bedst håndterer det.

Målet med uddannelsen Uddannelsen giver mulighed for at arbejde bredt med digitale løsninger som eksempelvis E-commerce, dataanalyse, online kommunikation samt digital markedsføring og salg.

- Du kan arbejde i mange forskellige typer af virksomheder. Du kan for eksempel få job i virksomheder, der har fysiske aktiviteter kombineret med nethandel eller i virksomheder, som udelukkende har online aktiviteter, fortæller Tom Andrés.

Selve hovedforløbet er en vekseluddannelse. Det betyder, at eleven skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på skole på Roskilde Handelsskole. Der er sammenlagt 8-12 ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. Og at en del af undervisningen foregår online er jo helt naturligt, for som uddannelseslederen påpeger:

- De unge, der er klar til denne uddannelse, er jo helt med på at blive undervist online.