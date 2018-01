Se billedserie Der hviler et skær af romantik over smykkerne fra 23-årige Maria Rosenkvist: serierne Romantic, Luxury Love, Pretty Pearls og Delicious Diamonds. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Romantisk design og diamanter går aldrig af mode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Romantisk design og diamanter går aldrig af mode

Erhverv - 27. januar 2018 kl. 10:00 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Maria Rosenkvist fra Buerup - mellem Gørlev og Mørkøv - har både en stærk vilje og en stor forkærlighed for romantik, og hun bruger begge dele til sin fordel i firmaet Rosenkvist Jewelry, som her på sit tredje år er klar til at tage endnu et skridt fremad.

- Jeg arbejder på en ny smykkeserie, og så har jeg planer om at lancere en tøjserie. Det er absolut ikke nemt at finde tøj, som man kan sætte ordene »classy« og »glam« på. Det er til gengæld meget lettere at finde noget, der er vulgært og lavet i billige materialer. Dét vil jeg gerne være med til at rette op på med den kommede serie, der stilmæssigt vil matche mine smykker, siger Maria Rosenkvist.

Rosenkvist Jewelry er salgsmæssigt vokset støt, og samarbejde med kendisser og Miss Danmark-sponsorat har givet firmaets 23-årige direktør omtale og nye kunder. 2017 har været præget af købestærke kunder og rigtig mange specialopgaver med unika-smykker til særlige begivenheder.

- En af mine kunder har sin egen private jet, nævner Maria Rosenkvist, som har oplevet, at smykkebranchen godt kan være en smule arrogant, ikke mindst i København. Her skal man for at repræsentere sit firma både være stylet og godt kørende, og min top-udstyrede Hyundai i40 er blevet udskiftet med en hvid Mercedes AMG som firmabil. Den er med til at give firmaet en skarpere profil, siger direktøren, som ellers var glad for sin kvikke i40'er.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/302/