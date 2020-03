Rolig priser giver forbrugere mere smæk for lønskillingen

Priserne på varer og tjenester fortsætter med at udvikle sig i et roligt tempo, viser tal for december fra Danmarks Statistik. Og dermed kan lønmodtagere veksle en lønfremgang til mere købekraft, hvis de ønsker.

Danmarks Statistik fører et indeks over, hvordan priserne i Danmark udvikler sig. Indekset over de danske forbrugerpriser opgøres på baggrund af priser på cirka 25.000 forskellige varer, der indsamles fra omkring 1800 butikker og virksomheder.

Det giver et billede af, om forbrugerne kan få mere eller mindre for deres penge.

Og i februar lå priserne 0,8 procent højere end året før. Men fordi der i gennemsnit har været en lønfremgang på 2,5 procent det seneste år, burde danske forbrugere føle, at de kan købe mere for deres lønkroner.

Dansk Erhvervs økonomi Kristian Skriver har i en analyse sat et lidt groft gennemsnitsregnestykke op for at illustrere det.

Hvis man kigger på en typisk dansk familie med to voksne og børn, vil en stigning i prisindekset på 0,8 procent betyde, at deres forbrug koster 3600 kroner mere om året.

Samtidig har et gennemsnitligt par har en samlet lønindkomst efter skat på 485.000 kroner. Hvis denne gennemsnitlige familie får en gennemsnitlig lønfremgang på 2,5 procent, giver det 12.000 mere på kontoen på et år.

Dermed har familien i Kristian Skrivers regnestykke fået omkring 8500 kroner mere mellem hænderne set over et år.

-Det er meget bemærkelsesværdigt, fordi under normale omsætninger ville man forvente et opadgående pres på priserne, når der er økonomisk højkonjunktur, skriver han.

- Det har vi ikke set under dette opsving, men den lave inflation ser ud til at være kommet for at blive.