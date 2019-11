Se billedserie Kunstig intelligens sætter robotterne i stand til at klare flere og flere ting. Her har en ung dame taget mod til sig og får træning af sit ben af en robot på Robotbrag 2019.

Robotter og kunstig intelligens rykker ind i nye brancher og virksomheder

Anders Spanggaard

27 procent af de danske fremstillingsvirksomheder anvender kunstig intelligens eller ser teknologien komme lige om hjørnet. Seks procent af virksomhederne har allerede taget kunstig intelligens i brug. 21 procent af de danske fremstillingsvirksomheder forudser, at kunstig intelligens bliver relevant for dem inden for få år.

Kunstig intelligens havde da også en fremtrædende rolle, da Teknologisk Institut og Dansk Robot Netværk i sidste uge afholdt det årlige Robotbrag i Odense.

Når man taler robotter er kunstig intelligens i vælten, fordi det kan skubbe robotterne op i helt ny liga.

Kurt Nielsen er chef for Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut. Han mener, at kunstig intelligens er noget af det, der rykker, når vi taler om robotter.

- Robotter er gode til at gentage, men de er ikke gode til at klare en uforudset situation. Med kunstig intelligens bliver en robot i stand til at klare det uforudsete, og det betyder, at vi kan få robotterne ud i nogle miljøer, hvor der kan ske uforudsete ting. Det vil åbne døren for robotterne til nogle brancher og virksomheder, hvor vi ikke ser dem idag, forklarer Kurt Nielsen.

Landbrug og byggepladser Centerchefen peger på landbrug og gartnerier som et par af de steder, hvor robotterne står til at vinde indpas, når de kan klare uforudsere situationer. I disse brancher skal robotten være i stand til at arbejde udendørs og dermed blive udsat for vejr og vind, som kan være meget omskifteligt på vore breddegrader. Kurt Nielsen forklarer, at med kunstig intelligens ved robotten, hvad den laver og kan tilpasse sig nye situationer.

- Det åbner helt nye markeder for robotterne. Kunstig intelligens gør robotterne meget billigere at have med at gøre, fordi robotten er så »klog«, at den ved, hvad den skal gøre. Det bliver ikke længere nødvendigt at hyre en dyr ekspert til at programmere robotten, forklarer Kurt Nielsen.

Robotterne bliver derfor interessante for mange flere brancher, end de er i dag, hvor man typisk støder på robotterne ude i produktionsvirksomhederne. I morgen kommer vi til at se dem i alle mulige brancher - landbrug, sundhedsvæsen, undervisning, industri og mange flere steder.

Robotterne tager det kedelige arbejde

Kurt Nielsen glæder sig over, at de danske fagforeninger som eksempelvis Dansk Metal og 3F omfavner robotterne og byder dem velkommen på de danske arbejdspladser. Han forstår godt fagbevægelsens begejstring

- Generelt kan man sige, at robotterne skaber nye job og fastholder eksisterende arbejdspladser i Danmark. I nogle tilfælde vil robotten erstatte en ufaglært medarbejder, men så kommer der typisk en tekniker til at servicere robotten ind i stedet for. En robot er et fremragende værktøj, der tager det kedelige og slidsomme arbejde, og det giver menneskelige kræfter fri til andre og nye opgaver, mener centerchef Kurt Nielsen.

Hos virksomheden Trelleborg Sealing Solutions i Helsingør nikker man genkende til, at robotter snarere skaber skaber end tager job. Virksomhedens produktionschef Michael Uhlmann og tillidsmand Søren Petersen var med på Robotbrag 2019, hvor de kom med et oplæg om »robotter i metalindustrien«. De to herrer er helt enige om, at robotterne er en klar fordel for deres virksomhed.

- Hver gang vi har fået to nye robotter, har vi også fået en ny kollega, og ingen er blevet fyret, så hos os har robotternes indtog på arbejdspladsen bestemt været en fordel, fortæller tillidsmand Søren Petersen.

Produktionschef Michael Uhlmann supplerer med at oplyse, at antallet af robotter i Trelleborg Sealing Solutions, der fremstiller tætninger til blandt andre bilindustrien og hydralik-industrien, er steget kraftigt siden 2012, hvor man fik de to første. I dag er der omkring 90 robotter i virksomheden, og det er simpelthen nødvendigt.

- Kunderne vil altid have tingene så billigt som muligt, og på den front er vi under pres på grund af de høje lønninger i Danmark. Derudover har vi en udfordring med rekruttering af nye medarbejdere. I vores dreje-afdeling er gennemsnitsalderen 55 år, så mange af folkene er på vej på pension. Men de unge synes ikke, det er særligt sexet at blive drejer, så de er nærmest umulige at få ind i faget. Der kan robotter blive en stor fordel, siger Michael Uhlmann.

Centerchef Kurt Nielsen, Teknologisk Institut mener, at vi på grund af kunstig intelligens og robotter står overfor en kæmpemæssig forandring i mange brancher i de kommende år. Han nævner landbruget som et eksempel på det, der venter.

- Landmanden skal overveje, om den næste store investering skal være en robot i stedet for en ny traktor. Robotten vil nemlig kunne klare en stor del af det arbejde en landmand på en i dag tager sig af.