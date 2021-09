Se billedserie ? Man skal tænke på robotten som en virtuel medarbejder og en virtuel kollega. Den kan efterligne menneskelige handlinger, den er langt mere effektiv og så laver den ingen fejl, fortæller Kenneth Birk Nielsen. Foto: Digital Process

Robotten løser de kedelige opgaver

Erhverv - 23. september 2021 kl. 12:40 Af Marianne Due

Der er sindssygt mange lavthængende frugter, som virksomheder ikke får glæde af. Det konkluderer forretningsudvikler Peter Keller-Larsen fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

Emnet er digitalisering. Erhvervshuset var for nylig vært for en workshop, der handlede om, hvordan man kan bruge robotter og kunstig intelligens, når der skal løses administrative opgaver i ens virksomhed.

Effektive robotter Der, hvor robotterne kan sættes ind og lette arbejdet er for eksempel, når der skal oprettes salgsordrer, bookes fragt, sikres korrekt moms- nummerverifikation eller sikre indkøbsleverancer i tide.

Kenneth Birk Nielsen, der er indehaver af firmaet Digital Process i Odense arbejder netop med denne type opgaver. Han forklarer, at kontorrobotter, der også kaldes RPA, som står for "Robotic Processs Automation", er en software, som er udviklet til at automatisere administrative processer.

- Man skal tænke på robotten som en virtuel medarbejder og en virtuel kollega. Den kan efterligne menneskelige handlinger, den er langt mere effektiv og så laver den ingen fejl, fortæller Kenneth Birk Nielsen.

Læser mails døgnet rundt Ved workshoppen gav Kenneth Birk Nielsen fire eksempler på, hvad kontorrobotterne fra Digital Process kan løse af opgaver.

En handlede om H&P Frugtimport. Her brugte de hurtigste medarbejdere syv og et halv minut på at oprette de 30 linjer, der skulle udfyldes i ordrerne. Der var en fejlrate på 5-10 procent, og de kunne nå 15.000 ordrer om året.

- Mange virksomheder får bestillinger på mail. En robot kan holde øje med en specifik postkasse, åbne en mail, når den kommer, læse varenummer, adresse og oprette ordren i økonomisystemet, forklarer Kenneth Birk Nielsen.

H & P Frugtimport fik installeret en kontorrobot til at tage imod salgsordrerne. Den bruger 1,5 minut på at oprette ordrerne i økonomisystemet, og der tastes ikke forkert. Robotten har en årlig kapacitet på 350.000 ordrer om året.

- Sådan en robot kan oprette ordrerne døgnet rundt også i weekenden, så der ikke bliver flaskehalse. Medarbejderne forsvandt ikke. De kunne i stedet bruge deres tid på dialog med kunderne og skabe mersalg, fortæller Kenneth Birk Nielsen.

Simple løsninger først Der skal være en kritisk masse af opgaver, før det kan betale sig at sætte en robot ind, og når en virksomhed henvender sig til Digital Process for at få automatiseret, så gælder det om at finde de letteste opgaver først.

- Vi bygger de simple løsninger i starten, og når de kører, så ser vi, om der er andre opgaver, som det kan betale sig at lave. Det koster ikke ret meget at komme i gang, og når man så har fået succes, så kan man skalere, siger Kenneth Birk Nielsen.

40 procent kan erstattes Han forklarer, at op mod 40 procent af arbejdstimerne i administrationen kan erstattes med kontorrobotter, og derfor rummer sådanne robotter et stort potentiale. Når en virksomhed for eksempel vokser, så vokser omkostningerne også, men det er ikke altid, at den øgede omsætning også betyder et større overskud.

Det kan Martin Corvinius CEO og partner i virksomheden Online-Results A/S genkende. Virksomheden arbejder med hjemmesider, sociale medier, søgeoptimering, digital brugeradfærd og strategi, men selv om virksomheden voksede og alle medarbejdere knoklede, så forsvandt indsatsen i driftsomkostninger.

- Næsten lige meget hvor mange ekstra millioner vi forsøgte at løbe ind, så skulle vi aflevere det hele til nogle andre, men da vi som ledelse begyndte at spørge ind til arbejdet, hvad medarbejderne gjorde og hvorfor, så blev det tydeligt, at nogle ting kunne gøres anderledes. Det gik op for mig, at der er mange rutiner og arbejdsopgaver, som jeg ikke ser. Vi brugte for eksempel tid på at få flyttet ordrer til en anden afdeling for at få valideret kontrakterne, inden de blev sendt tilbage til sælgeren, fortæller Martin Corvinius.

Alt blev analyseret Alle afdelinger blev gennemgået for at finde frem til, hvor arbejdsgangene kunne automatiseres med en kontorrobot.

- Vi gik ind i alle afdelinger og fik beregnet, hvor mange timer, der blev brugt på at flytte en opgave fra en stol til en anden og så fik vi installeret en kontorrobot. Den kan ikke løse alt, men den er blevet en øjenåbner til, hvor vi kan indrette os på nye måder, fortæller Martin Corvinius.

Fra skepsis til ideer Han lægger ikke skjul på, at kontorrobotter bliver mødt med skepsis i medarbejdergruppen.

- Det er vanvittigt svært at komme i gang og meget nemt at udskyde til en anden dag eller næste måned. Personalet frygtede for deres arbejde, og der var ikke så mange andre virksomheder, der havde prøvet det her før, men de fleste mennesker ved også, når de sidder med rutineopgaver. I dag taler vi mere sammen om, hvordan vi indretter os med færrest mulige touchpoints fra kunden henvender sig, til opgaven er løst, og hvordan vi kan tage de næste skridt for at komme videre, siger direktøren.

Ingen blev fyret - Vi har ikke fyret nogen, og da vi først kom i gang, så var det vores ansatte, der henvendte sig med ideer til, hvor vi også kunne automatisere, så ved at åbne for denne kreativitet, udvikling og drive, så har vi fået en helt andel dialog i huset, så jeg kan kun opfordre alle til at kigge sig selv efter i forhold til, hvad det er for nogle rutiner, som hverdagen består af. Hvis man som leder ikke selv kan se, hvor der kan gøres noget, så er der sikkert nogle ansatte, som ved, hvor det kunne være interessant at sætte en robot ind, siger han.