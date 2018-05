Se billedserie Når Vestsjælland om en uge emmer af virksomhedsledelse og innovation, er robotten Sophia en af de hovedpersoner, der taler ved konferencen »VL Døgnet« på Borreby Gods. Foto: sophiabot.com

Robotten Sophia taler ved stor lederkonference i Vestsjælland

Erhverv - 31. maj 2018 kl. 05:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borreby Gods ved Skælskør bliver 7. juni centrum for konferencen VL Døgnet. Her mødes knap 600 virksomhedsledere fra hele Danmark, og deres fælles dagsorden er »Europas fremtid - mod alle odds«. Ud over selve temaet rummer konferencen også en anden modsætning, for den smukke gamle herregård fra 1556 får også besøg af en robot. Det er robotten Sophia, der er skabt af det kinesisk-californiske firma Hanson Electronics. Hun skal i en digital udgave af Audrey Hepburn åbne konferencen sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Her er digitalisering og kunstig intelligens blandt emnerne, når virksomhedslederne skal høre om og debattere, hvordan vi sikrer Europas succesfulde fremtid - og hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser for Europas unge i en uforudsigelig verden.

Initiativtagerne til konferencen er Selskab for Virksomhedsledelse (VL), der hvert år afholder VL Døgnet. Meget ofte er det i København, men i år er det VL 15 med rødder i Vestsjælland, der i kraft af et aktuelt program og gode sponsorer har hevet arrangementet hjem.

- Der er ingen tvivl om, at mange erhvervsledere vil få øjnene op for Vestsjælland, og de muligheder her er. Derfor har vi også lavet aftale med kommunerne Slagelse, Kalundborg og Næstved, at de har en fælles stand, hvor både borgmestre og erhvervsdirektører kan brande regionen på tværs, siger John Hesselholt, der er med i formandskabet i VL 15. Han tilføjer:

- Samtidig er det jo et udtryk for, at vi arbejder på tværs, når arrangørgruppen repræsenterer erhvervsledere fra hele Vestsjælland og til dels Syd- og Midtsjælland.

